以時間換需求！台東部落時間銀行開張 4子女幫母買回小蠻腰

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身處時間就是金錢的快時代下，「時間銀行」的概念興起，藉由提供服務換取非金錢報酬，長年關懷送愛台東的僑光科技大學，近年將此互助模式導入紅葉部落，透過志願服務賺取「銀行券」，再以券換物，有4名子女集券兌換馬甲，幫母找回玲瓏曲線。

自2003年起，僑光科技大學每年寒、暑假自辦營隊陪伴台東延平鄉紅葉村學童，至今長達20年不中斷；此外，近來更推動「時間銀行」機制，讓學生、居民透過閱讀、體能訓練、社區環境清潔等服務，賺取等值的「銀行券」，再以券兌換所需的生活用品、物資禮品等，促進互助。

僑光科大生活創意設計系副教授李世珍表示，「時間銀行」規畫不同性質的服務精神，提供不同點數的「銀行券」，以時間換時間、以時間換需求、以時間換專業服務的概念。

「時間銀行」連結大專院校和偏鄉小校的情感，也讓紅葉居民見證服務價值。紅葉部落教友們通力合作達成2000個服務時數，兌換1台8成新的鋼琴，供教會禮拜唱詩伴樂使用，另有1戶家庭的4名子女集券兌換1件塑身馬甲，幫助媽媽找回產後遺失的玲瓏小蠻腰，重拾自信與美麗。

李世珍說，與其說僑光科大推動需要與被需要的連結，收穫的是大學生能在服務的過程中提早了解社會環境的各種面向。她強調，只要紅葉國小、部落願意，將會持續不間斷陪伴下去。