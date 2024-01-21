全國首家生命產業經紀人 天勤生命新創二年再創佳績

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全國第一家生命產業經紀人-天勤生命文創20日舉辦創立第二年的尾牙感恩餐會，以「天道酬勤‧創新啟航」為主題，席開近百桌，現場特別安排過去曾服務過的家屬分享心路歷程，場面熱絡、溫馨感人。

全國首家生命產經致力推動終活規劃之成效相當亮麗，天勤生命文創成立迄今邁入第三年雖是業界新秀，值得一提的是，新創公司團隊多來自國內前三大品牌的菁英，並網羅全國經國家考試認證的專業禮儀師為骨幹，整合優秀策略夥伴，建構顧客、天勤與合作夥伴三贏的生命產業平台。

此外，天勤已開始跨入時下最夯的寵物生命禮儀，心愛視同家人的萌寵毛孩亦可預先做好終活規劃，別出心裁琳瑯滿目的寵物生命紀念品，高CP值的產品組合，已吸引眾多寵物飼主關注及詢問。

天勤創辦人董事長劉生財表示，有別於傳統殯葬業，天勤生命文創以「生命產業經紀人」的模式，推廣生命教育與終活規劃，協助客戶梳理人生發現真實需求，進而為客戶量身規劃高CP值的生命產品組合。不僅予消費者在生前契約與來世宅的部分更多元的選擇，同時在履約時，發揮生命產業經紀人的專業為消費者把關，監督履約業者服務品質，確保合約確實履行。並為客戶提供法律諮詢服務，保障消費者權益。

業者表示，結合尖端科技的方案已經啟動，未來還會再加入雲端版終活筆記、數位靈堂、線上追思會、3D VR虛擬實境寶塔帶看系統等數位化服務，同時有區塊鏈加密的加持，不必擔憂心個資外洩，相信數位化服務不僅有利於推廣生命教育與終活規劃，更將讓消費者耳目一新；同時，因為中部的業務急速擴張，現已積極籌畫向南部擴展，以利讓更多觀念契合的客戶得到生命產業經紀人有品質、尊嚴、保障的服務。

天勤生命文創自成立以來即積極推動生命教育與終活規劃，鼓勵人們在自己還有能力的時候，先妥善規劃身後事，做好終活規劃可以避免許多遺憾。在過去的二年，終活規劃的觀念已開始在中部地區萌芽，越來越多人對於生命有限之事不再諱莫如深，紛紛響應提早規劃，預先對自己的資產、物品做好分配，身後的告別式、百年安居的寶塔福座、墓園仙山也都預先規劃，不僅可以依照自己的意願辦理後事，自己掌握尊嚴及生命價值。

全國第一家生命產業經紀人提出新的商業模式，期許未來成為生命產經業界的信義房屋與新安東京海上，依照個人需求量身打造，提供性價比最高的生命商品組合與完整服務；此外，在公益方面亦不遺餘力，天勤生命志工團隊長期關懷長照機構，未來亦將服務擴及兒少中心，期許協助全台灣的家庭做好終活規劃，以終為始，樂活人生。