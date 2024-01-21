ETF最新人氣榜曝光 0050竟只排老三

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【旺得富理財網 黃順德】據證交所最新公布的定期定額數據觀察，台股去（2023）年12月證券商承作定期定額金額衝高至97.82億元，改寫新高紀錄，其中「國民ETF」0050意外從ETF定期定額排行榜中跌落至第三，由0056、00878囊括冠、亞軍。

高股息ETF當道！不過配息實力是買氣能否延續的重要指標。舉例來說，觀察0056帳上可分配收益充沛，法人估未來每季0.7元以上應不是問題，很可能逐季提升，強大配息能力做為靠山下，近期人氣持續高檔不墜。

12月定期定額個股中，以台積電（2330）位居首位，其次依序為兆豐金（2886）、玉山金（2884）、合庫金（5880）、第一金（2892）、中華電（2412）、中信金（2891）、台新金（2887）、富邦金（2881）、台泥（1101）等，金融股仍是存股族最愛，前10名就占了7檔。

隨投資環境變化，投資觀念也得翻新，國人從存股慢慢轉向存ETF，投信資金也大舉投入定期定額，買進高息ETF及具有穩健配股的個股，帶動定期定額大舉攀升，與2022年12月的僅有57.51億元，年增超過70％。

免責聲明：文中所提之ETF、個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。