亞洲這國上班族好苦！幸福度長期不及格 2關鍵因素曝光

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【中時新聞網 賴宇萍】南韓社會壓力大，進入職場也難以從工作中找到樂趣。近期公布的調查結果顯示，以滿分100分來計算，南韓上班族的平均幸福度指數竟然只有41分！

南韓匿名職場社群平台Blind與南韓勞動研究院共同開發了上班族幸福度指數「Blind指數」（BIE：Blind Index of Employees’ Happiness）。而從2018年開始調查以來，南韓上班族的平均幸福度從未超過50分，主要原因在於過高的工作壓力與過低的工作滿意度。

去年6月28日至11月28日，針對約5萬名南韓上班族進行的調查顯示，從職業來看，專業人士的幸福度相對較高，醫師拿到及格分60分，藥劑師與律師均為59分，雖然不及格，但已遠高於平均值。軍人與記者的幸福度最低，分別僅為30分與34分。

在主要企業集團中，南韓最大入口網站NAVER以62分拿下員工幸福度最高公司的寶座，旗下的NAVER Webtoon與LINE Plus等大多數子公司都獲得相當高的評價。不過前一年排名第一的Kakao這一次慘摔至第7名，僅拿下39分。

Blind相關人士指出，南韓上班族年資越久越不快樂，新進員工（未滿１年）的幸福度為46分，但入職1年之後，幸福度就出現急劇下降趨勢，5年以上到9年以下的代理級幸福度最低，僅有36.9分。

首爾大學經營學教授申載勇（譯音）分析這項調查時強調，隨著南韓人口結構急劇老化，企業選擇人才的時代已經過去，如今已經是人才選擇企業的時代，他呼籲企業應該對員工進行投資，提升員工的幸福度，才能夠在未來生存下去。