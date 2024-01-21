女兒過馬路遭車撞死！余爸爸不滿怒轟：3度對民進黨失望

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台灣年約3千人死於交通事故，更被外媒冠上「行人地獄」稱號，去年發起還路於民遊行的行人零死亡推動聯盟今（21）日舉辦成立大會，台南女童遭撞不治的父親「余爸爸」現身，並發表「給賴清德總統一封信」，痛批民進黨為了黨及選票，交通政策朝令夕改、倒行逆施，更砲轟交通部長王國材搞到天怒人怨。

2023年5月台南3歲余姓女童與媽媽牽手走在斑馬線上，遭到轉彎汽車撞死，引起社會共憤，余爸爸忍著喪女之痛，參加去年8月還路於民的大遊行，並加入行人零死亡推動聯盟，致力推動交通零死亡的願景。行人零死亡推動聯盟在去年10月向內政部申請立案，今下午召開成立大會。

余爸爸在信中表示，他出生在一個偏綠的家庭，從小父親灌輸的是民進黨是有理想抱負的政黨，在那個年代他看到的民進黨確實也是如此。他18歲生日收到許多禮物，其中他最愛的是一本書「陳水扁震撼」，還記得2000年阿扁贏得總統大選，他與一群好友連3晚烤肉慶祝。

余爸爸說，阿扁第二任的執政，荒腔走板、貪汙、腐敗，2008年是他對民進第一次的失望。2012年總統蔡英文與同樣來自屏東的蘇嘉全縣長，首次挑戰總統大位，最後仍輸給萬人迷的馬英九總統，當晚小英敗選演說感動了他，2016年民進黨再次取得政權，他衷心的期待民進黨真的能謙卑、謙卑、再謙卑。

余爸爸說，事與願違，蔡英文第一屆任期做的並不如想像中的好，因此在黨內初選受到賴清德的挑戰，他當時希望賴能代表民進黨角逐總統大位，2020年是他對民進黨的第二次失望。去年5月是他這輩子最大的痛，台南三歲女童、台南余爸爸在3個月內佔據全國版面，蘊釀已久的行人地獄再次爆發。

余爸爸表示，去年8月20日凱道遊行當天的情景歷歷在目，王國材在眾目睽睽之下簽了同意書，信誓旦且向在場的人以及全國媒體與人民，保證會對行人交通做最大的改革，讓人民擁有平安回家的道路。他在洪申瀚引領之下，賴握著他的手、搭著他的肩，鼓勵的話言猶在耳。

余爸爸不滿說，不出3個月，王國材屈服於職業工會的壓力，做出一連串離譜決策、沒有任何改善計畫，也沒有提出改善時程，只為了選票及個人官位而低頭、搞到全國天怒人怨，傷害了他跟女兒，也傷害關注行人交通改革的所有人這群人絕大部分都是青年不為名不為利，只是單純希望能有一條平安回家的道路，這是他對民進黨第3次的失望。

余爸爸提到，賴清德2024大選當選感言、國際記者會沒有笑容，「還好，還有救」，知恥近乎勇。民進黨從2020年的總統得票率57％掉了近17％，只剩40％基本盤，立委席次從61席掉了10席，只剩南部立委在獨撐大局，一向是青年高支持度的民進黨，在這幾年完全喪失青年的支持，不是青少年變了，變的是民進黨。

余爸爸批評，現在的民進黨，為了自己黨的利益或個人利益，為了選票可以一再朝令夕改、倒行逆施，可以在短短3個月內，將820遊行的承諾拋諸腦後這樣的民進黨不輸也難、不敗也難。

余爸爸表示，交通改革、行人議題在台灣實為小眾，但大家都有父母、兒女就算沒有，自己也總有老去的一天，老到無法應對周遭呼嘯而過的車輛，到無法快步走過斑馬線時，後悔都來不及了，「就像我再怎麼後悔，女兒都不會回來」。

余爸爸說，期許賴清德能夠記得820凱道遊行當天答應他、答應全國人民的話，真的還給人民一條平安回家的路，讓交通事故年年降低也期許民進黨能找回創黨初衷，找回那個做對的事，而不是做有選票卻明知是錯誤的事，他喊話民進黨要走對的路，「還給人民一條平安回家的路」。