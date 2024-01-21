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入冬最冷寒流來襲！知名寢具公司送上千床暖被給弱勢禦寒

  • 中時即時 呂妍庭
嘉義市長黃敏惠特別感謝皮爾卡登寢具文創有限公司在寒流來臨之際，為弱勢家庭送上溫暖，並致贈感謝狀。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）
嘉義市長黃敏惠特別感謝皮爾卡登寢具文創有限公司在寒流來臨之際，為弱勢家庭送上溫暖，並致贈感謝狀。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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皮爾卡登寢具文創有限公司21日舉辦寒冬送暖活動，一口氣捐贈1260床棉被毛毯給嘉義市弱勢家庭，由於霸王級寒流逐漸南下，里長們紛紛前來預取，要分送至里內有需要的民眾，嘉義市長黃敏惠特別感謝皮爾卡登寢具文創有限公司在寒流來臨之際，為弱勢家庭送上溫暖。

今捐贈活動在皮爾卡登寢具文創園區舉行，黃敏惠說皮爾卡登寢具文創園區董事長李俊輝、總經理周麗雅將國際品牌發揚光大已十分不容易，更令人感動的是，該公司秉持「取之於社會，用之於社會，回饋於社會」的理念，自2021年起持續舉辦寒冬送暖，2021年發放200床棉被東區獨居長者，2022年發放1000床棉被84里弱勢家戶，今天再捐贈1260床棉被或毛毯分送各里，每里有15床，總計已送出2460床棉被。

黃敏惠說，皮爾卡登寢具公司關懷、幫助弱勢家庭，讓貧困家庭感到溫暖，也提醒民眾要做好保暖工作，多多關懷身旁的親朋好友，冬天過去，春天就來了，期勉大家手拉著手，一起把愛心傳下去。嘉義市議員陳家平也說，剛好寒流報到，皮爾卡登寢具公司這份好意，能夠讓需要民眾挺過寒冬。

皮爾卡登寢具文創有限公司表示，發揮集眾之力、貢獻回饋社會、濟弱扶貧是他們的服務宗旨，希望能讓大家有一個溫馨又溫暖的農曆新年，也希望有更多人加入響應，讓社會多一點溫暖，嘉義市更美好。

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