學測國文寫作考「標籤」 描繪個人經驗均能拿分

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

113學年度學科能力測驗於21日進行第2天考試，下午最後1科考科為國寫，兩大題主題分別是「標籤」與「縫隙的聯想」，高中老師認為，今年命題取材平實適切，主軸、形式配分大致與師生預期相符，考生只要能具體描述個人經驗，大多能有不錯的表現。

復興高中國文老師鄭慧敏表示，第1大題討論「標籤」現象的影響，以兩個子題評量考生解讀資訊與表達看法的能力，考生於寫作時，可先根據題目要求，分別從甲、乙2文各自擷取「標籤」概念可能產生的正負作用，經過詮釋、歸納，整理成流暢的文字，再以此基礎連結個人體驗，反省是否曾因正向標籤而對他人產生期待？或因刻板印象像商品一樣被簡單粗暴地分類？考生要從日常生活中舉例，闡述對「標籤現象」的見解。 鄭慧敏說，第2大題取材自《樹木教我的人生課》，以「縫隙的聯想」為題，評量考生敘事與抒情的能力，考生可針對題目取材構思，書寫一己的感懷或體悟。

鄭慧敏題到，無論知性題或情意題，都維持閱讀與寫作結合的傳統，所引篇章既是試題材料，更是提供觸發靈感的重要線索。

建國高中國文老師盧宜安分析，第1大題「標籤」在論述上，考生可借用引文建構思考鷹架，從中搜尋線索，進行發想，再結合自身經驗、善用生活見聞，提出個人觀點，拓展發揮。

中山女高國文老師黃月銀指出，第2題「縫隙的聯想」內容森林、樹木縫隙有關的材料，測驗考生能否正確理解文本、詮釋作品深意，從中引導考生抒發關於孕育希望的可能，呈現藉事抒情，寓物於理的聯想能力。

黃月銀認為，在這題考生必須仔細依據題目要求針對內容、結構、文辭和錯別字謹慎經營，取材範圍囿限於從縫隙出發展開的諸多聯想，必須用心審題以免偏離。