學測國文情境考題「縫隙的聯想」老師：考生寫起來愉快

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今年學測國語文寫作能力題目有兩題，第一題知性題考「標籤」、第二題情意題考「縫隙的聯想」，補教老師表示，這兩個作文題對考生來說都是愉快的，因為不會看不懂，也沒有艱深難取材的資料，容易發揮。

全國高級中等學校教育產業工會表示，知性題以「標籤」入題，使人在快節奏的當代生活中，需要快速地在社交中留下印象，於是快速塑造特定形象，即可使我們快速找到自我，也限縮自我，形成刻版印象。

全中教，考生在作答第一題時，可以擇一表態立場，抑可兩面論述，分析利害，但要取得上卷，應能明確給出實例，並據以提出看法。

全中教說，第二題情意題以「縫隙的聯想為題」，需先說明文本的表面意涵，從樹木生長的現象，再延伸到人生的深刻體悟。考生可以自己的經驗，談個人自處與社會共存。

補教老師陳怡樺表示，不管是「標籤」或「縫隙的聯想」，對考生來說都不難，作答起來應該是愉快的。以「標籤」這一題為例，考生要先講一個故事說明自己是被貼標籤或貼別人標籤，然後再形容這樣的標籤產生什麼樣的作用，是鼓勵別人還是傷害別人。

至於「縫隙的聯想」這題，陳怡樺指出，現在學生每天被上課、補習及學才藝等事情填擠滿，講到「縫隙」，他們一定很有感受。生命需要空間讓陽光照進來，對許多人來講，縫隙是「浪費時間」、「沒有認真向上」，但有時餘裕或留白，卻提供生命成長、茁壯的可能。考生從這些角度去發揮，就可以寫得不錯。