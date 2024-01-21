和碩營收連十年逾兆元 童子賢盼今年業績飛龍在天

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代工廠和碩今天舉辦團圓日尾牙晚會，對於營收連續10年破新台幣兆元，董事長童子賢提醒員工「不要被表面數字所困惑」，應該把實力扎得更深更厚，才是根本；新的一年和碩仍然要追求更佳表現，期許業績能夠「飛龍在天」。

童子賢在尾牙晚會致詞表示，現在是兔子的尾巴，再過20天左右要迎接龍年到來，兔子本來象徵溫和可愛、活蹦亂跳，但是2023年全世界發生很多戰亂和不幸事件，「有一點辜負了兔子的象徵意義」，希望龍代表的吉祥、光明、尊貴和強大力量，能夠為2024帶來正面能量。

童子賢說，過去幾年整個世界局勢風雲詭譎，產業不免受到國際局勢影響，但科技力量一直是現代文明和現代社會的正面能量，可以看到戰爭與國際衝突使文明倒退，但科技進步也使文明進步，從事科技產業不要忘記自己的使命。

儘管和碩連續10年業績突破兆元，但童子賢提醒，「不要被表面數字所困惑」，數字高低當然該仔細檢視，但也不要忽略在數字後面，基礎工作是否向下扎根，把實力扎得更深更厚，這才是根本，因為能呈現在數字上面的，都是背後努力。

日前代工廠緯創公布去年毛利率達7.9%、創新高，市場解讀為已擺脫「毛三到四（毛利率3%至4%）」困境；童子賢對此表示，和碩集團一樣有毛利率10%以上的產品，例如晶碩隱形眼鏡等，這幾年還在成長。

他說，和碩在代工產業的重要客戶，在應收帳款（AR）方面大部分都很安全，構成產業特色，雖然毛利率較低，可是收款較安全，一年可以周轉（turn）較多次，表現不錯時可以比擬高毛利產業。

童子賢認為，代工領域不可能因為毛利率低，導致長期虧損，這是產業特質，產業仍然有效率高和效率低、管理好和管理不好的公司，經營團隊的責任是把公司管理好。