陳昊森巴黎時尚 有Loewe為其助威

男星陳昊森近幾年星路持續看漲，《刻在你心底的名字》後少有第一男主角的機遇，近期小年夜新作《小子》再度重返男一。劇中他飾演人生跌落谷底、不得志的中年男子，但再遇到兩名童星後激勵出人生新方向，也是小年夜最讓台灣觀眾期待的電影之一。而近日他現身Loewe 2024秋冬男裝大秀時，他也開心到在自己FB公告這場活動對他意義非凡，更直言這是他首度與時裝周合作，興奮之辭溢於言表。他除了在巴黎四處拍攝照片外，也在塞納河畔留下自己意義非凡的「時尚工作照」，博得網路上不少讚譽聲量。前任蜘蛛人安德魯加菲也意外現身Loewe時裝大秀、新任品牌大使傑米道南自然也不會缺席這場男裝大秀。另外在泰國演出《流星花園》Ren一角而大紅的泰星吉拉瓦（Dew Jirawat）也現身Loewe大秀現場，俊俏的外表也吸引現場媒體一陣狂拍。而這些現場曝光的藝人，也成為Loewe溝通2024秋冬男裝大秀的核心理念。為什麼這麼說呢？

細探究Loewe 2024秋冬男裝的主題，背後的設定可說相當有意思。一直以來名人、媒體與聲量是有正相關的，如同品牌找來名人，媒體報導名人與品牌，讀者閱讀相關素材獲得雙向的溝通，這是媒體社會中的特色文化。Loewe這次與藝術家Richard Hawkins合作，就是以名人文化媒體TMZ、《US Weekly》周刊、《People Magazine》周刊等做為創作素材，以拼貼、名人、狗仔偷拍等文化創作出拼貼畫，並成為此次大秀核心創作主軸。這些雜誌拍攝時的名人處於最放鬆的狀態，身體線條也呈現出最自然的他們，反而沒有刻意的做作美，成為另一種創作靈感。

以此為靈感的大作成為秋冬男裝的重點，如大衣、西裝、外套等分別印上了Hawkins的大作片段，本來他的藝術作品就已經是切割重組的元素，創意總監Jonathan Anderson再度進行碎片化式重組，也帶來一股新意，並成為此次男裝大秀上讓人驚呼連連的斑斕色彩。