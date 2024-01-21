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Hermes 2024秋冬男裝 大玩英倫風

  • 中時即時 黃唯淯
彷若英式騎兵夾克，相當亮眼。（Hermes提供／黃唯淯台北傳真）
彷若英式騎兵夾克，相當亮眼。（Hermes提供／黃唯淯台北傳真）

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要如何展現優雅的男性魅力？有兩個方法，一個是去訂做一套英倫剪裁的三件式西裝，或是買一套這季的愛馬仕（Hermes）男裝，這不是玩笑話，愛馬仕本季男裝少掉了春夏明亮而討喜的色彩，取而代之的是較為低調、乾淨的無色感色調，當它呈現在如啞光色皮革、鵝卵石白羊毛夾克或是米黃色喀什米爾毛線領時，都呈現出相當具有乾淨質感的俐落效果。色彩也是本季愛馬仕的重頭戲之一，卡其、玄武岩、木炭、茴香、石油藍、石楠花、南瓜、番紅花、燧石、棕色、泥炭、黑色。不少外媒都以充滿創意的調色盤形容愛馬仕本季的男裝設計，加上獨特的剪裁風格與設計－本季相當多服裝都被設計成可雙面穿著，賦予服裝更長的生命周期，橡膠大衣與威爾斯格紋西裝外套帶來濃洌的英式風格等，都是本季男裝讓人看了眼神發亮的特色。

另外各種皮具與配件也充滿設計巧思與質感，如橡膠帆布漁夫帽就帶有設計感與機能性，配件部份則以小牛皮結合鍍鈀金屬打造異材質的光澤感，或是與黑曜石、綠玉髓、碧玉墜飾等材質打造，成為最具吸引力的配飾；而包款的部份則各種上等小牛皮縫製，而經典的Garden Party包款也為它印上了趣味的繪圖，而sac a depeches手拿包除了採用box小牛皮縫製外，也結合雙陸棋棋盤紋皮革鑲嵌裝飾，也是其一大特色。

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