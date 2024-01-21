注意保暖！入冬最強寒流來襲周四最低6度 明起全台有雨

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今年入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，預估影響至周三，期間全台寒流籠罩，明、後天華南雲雨區東移影響，全台降雨機率高；周二清晨至周三清晨最冷，台中以北最低溫只有6度，周三起轉乾。寒流期間，北部、宜蘭1000公尺以上高山可能下雪，其他地區2500公尺以上高山也有望降雪。

氣象署預報員陳姵安表示，明天至後天，華南雲雨區東移，北部、東北部有雨，其中基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨 ，其他地區局部短暫雨；中南部明天亦轉雨，愈晚降雨機率愈大。

她說，周三水氣減少，北部、東部局部短暫雨，中部山區零星短暫雨，其他多雲到晴。周四寒流減弱，清晨各地仍寒冷，西半部留意日夜溫差大，白天氣溫回升，高溫不超過20度；周五至周六，北部雨勢轉濕，降雨機率增加。下周日天氣轉乾，雨區縮減至東半部、恆春半島局部短暫雨，北部山區零星短暫雨。

溫度方面，陳姵安表示，寒流持續南下，明晨台中以北、東北部11至12度，其他地區13至15度。明天北部、東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，中午可能跌破10度，中南部中午前後18至20度，周二清晨至周三清晨，低溫相對明顯，台南以北、東北部、東部僅8至9度，沿海空曠地區近山區6至7度。

陳姵安說，周三白天雨勢趨緩，北部高溫12度，其他地區16至18度。周四寒流減弱，高溫仍低於20度，北部、東北部及東部15至17度，中南部則19至20度。明晚到周三清晨水氣豐沛，北部及宜蘭1000至1500公尺，其他地區2500至3000公尺以上高山，均有機會降雪。