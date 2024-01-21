美國會禁軍方採購6家中企電池 比亞迪、寧德時代上榜

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【中時新聞網 盧伯華】美國國會去年底通過的最新《國防授權法》中，明確禁止五角大廈採購中國的6家企業所生產的電池，此舉被視為進一步讓美國國防部的供應鏈與中國完全脫鉤，但是這項規定僅對軍方構成限制，不適用於商業採購。

據《觀察者網》引述《彭博》報導，美國總統拜登於去年12月22日簽署了《2024財年國防授權法案》，該法案涵蓋8860億美元國防支出，金額比前一年增加了280億美元。撥款主要用於美國國防部計劃和軍事建設、能源部國家安全計劃、國務院和情報計劃等。

新通過的國防授權法將從2027年10月開始禁止從寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能採購電池。但美國企業的商業採購不會受到有關措施影響，例如美國福特公司正採用寧德時代授權的技術在密西根州生產電動汽車，特斯拉公司的部分電池也來自比亞迪。

報導稱，中國在電動汽車產業中的主導地位引起部分美國政客的關注，去年12月，美國共和黨參議員克魯茲和盧比奧曾致信國防部長奧斯汀，聲稱使用中國企業的電池會增加美國的所謂「安全風險」。

報導指出，全球前10大電池供應商中，只有3家不是中國企業。新規定表明，美國國會試圖進一步推動五角大廈供應鏈與中國「脫鉤」。

於美國國防部的禁令，在國防採購上將嚴格執行，業者和國會議員都會嚴格遵守這些規定，做為可信賴物料、產品和企業的指引。

此前，美國政府也出臺過針對中國汽車電池的規定，試圖將中國企業排除出電池供應鏈。去年12月1日，美國財政部宣佈，從2024年開始，美國生產的電動汽車若包含中國等國家製造或組裝的電池元件，將不再有資格享受美國「通脹削減法案」提供的每輛高達7500美元的稅收抵免。

《路透》在稍早前亦曾在報導中分析稱，拜登政府此舉是想將中國和中國企業排除在電池供應鏈和美國電動汽車投資供應鏈之外。這可能迫使美國的海外合作「好好考慮與中國企業的關係」，但短期之內還是「輸家多於贏家」。

有批評人士則認為，中國在供應鏈中的主導地位使其幾乎不可能被排除在外，這些規定將減緩美國從燃油汽車向電動汽車的轉型。