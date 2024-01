ORIS愛海洋 回收「幽靈漁網」製表盤

近年來環保意識高漲,企業紛紛投身環保、為地球盡心力,而其中瑞士腕表品牌ORIS,是最早投入、且落實環保精神的腕表品牌,近日ORIS 與公益企業Bracenet合作推出一款聯名表,表盤是以回收海上廢棄的「幽靈漁網」再製而成,藉以宣示「Change for the Better」的品牌理念,落實永續時尚,為世界帶來更美好的改變。 ORIS投注環保與生態保育可謂不遺餘力,近年來接連與環保生態保育組織跨界合作,包撟Common Wadden Sea Secretariat、Billion Oyster Project和兩度獲得諾貝爾和平獎提名的Wings of Hope等,廣受各界好評。繼2022年與Cervo Volante合作生產標榜永續時尚、植鞣的鹿皮表帶之後,近日ORIS再度與社會企業Bracenet攜手,推出一款Oris XBracenet聯名表,表盤是以回收海中廢棄的「幽靈漁網」再製而成,別具意義。 根據環境工程組織(The Ocean Cleanup)的研究,位於夏威夷及加州之間的「太平洋垃圾帶」 (GPGP),面積是德國的4.5倍,漂浮海上的垃圾有高達46%是廢棄的漁網,多達一百萬噸的幽靈漁網不僅造成污染,且持續對海洋生物造成嚴重的危害,為此Benjamin Wenke與Madeleine von Hohenthal在2015年創立了Bracenet,以「SAVE THE SEAS. WEAR A NET」(拯救海洋、戴上漁網)為口號,不僅以回收幽靈漁網再製成美觀時尚的流行配件,且讓世人注意到幽靈漁網的問題。 OIRS與Bracenet合作的Oris X Bracenet聯名表,表盤是將幽靈漁網回收再造製成,如同萬花筒的表盤是以綠色、藍色與白色的材料透過加熱融化,再予以冷卻,經過切割與打磨成0.3mm厚度的表盤,每一片表盤紋路皆是獨一無二,有43.5mm和36.5mm兩種尺寸,配備自動上鍊機芯與單向旋轉表圈,防水深度為300米。