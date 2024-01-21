ORIS愛海洋 回收「幽靈漁網」製表盤

近年來環保意識高漲，企業紛紛投身環保、為地球盡心力，而其中瑞士腕表品牌ORIS，是最早投入、且落實環保精神的腕表品牌，近日ORIS 與公益企業Bracenet合作推出一款聯名表，表盤是以回收海上廢棄的「幽靈漁網」再製而成，藉以宣示「Change for the Better」的品牌理念，落實永續時尚，為世界帶來更美好的改變。 ORIS投注環保與生態保育可謂不遺餘力，近年來接連與環保生態保育組織跨界合作，包撟Common Wadden Sea Secretariat、Billion Oyster Project和兩度獲得諾貝爾和平獎提名的Wings of Hope等，廣受各界好評。繼2022年與Cervo Volante合作生產標榜永續時尚、植鞣的鹿皮表帶之後，近日ORIS再度與社會企業Bracenet攜手，推出一款Oris XBracenet聯名表，表盤是以回收海中廢棄的「幽靈漁網」再製而成，別具意義。 根據環境工程組織（The Ocean Cleanup）的研究，位於夏威夷及加州之間的「太平洋垃圾帶」 (GPGP)，面積是德國的4.5倍，漂浮海上的垃圾有高達46%是廢棄的漁網，多達一百萬噸的幽靈漁網不僅造成污染，且持續對海洋生物造成嚴重的危害，為此Benjamin Wenke與Madeleine von Hohenthal在2015年創立了Bracenet，以「SAVE THE SEAS. WEAR A NET」（拯救海洋、戴上漁網）為口號，不僅以回收幽靈漁網再製成美觀時尚的流行配件，且讓世人注意到幽靈漁網的問題。 OIRS與Bracenet合作的Oris X Bracenet聯名表，表盤是將幽靈漁網回收再造製成，如同萬花筒的表盤是以綠色、藍色與白色的材料透過加熱融化，再予以冷卻，經過切割與打磨成0.3mm厚度的表盤，每一片表盤紋路皆是獨一無二，有43.5mm和36.5mm兩種尺寸，配備自動上鍊機芯與單向旋轉表圈，防水深度為300米。