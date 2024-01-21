寒流來襲 桃園社會局啟動街友低溫關懷

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低溫來襲，桃園市社會局上周即啟動低溫關懷機制，辦理夜間關懷訪視，提醒街友注意低溫資訊，並結合社福團體提供避寒物資。若氣象署發布低溫10度以下，將在當日夜間9時至翌日上午6時設立避寒所，提供街友短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務。

社會局指出，低溫來襲，目前在南、北區遊民外展服務中心（南區：中壢區福星六街137號／北區：桃園區永樂街80號）可提供各25床短期住宿避寒。若經中央氣象署發布低溫降至10度以下，當日夜間9時至翌日上午6時將於桃園區老人會館（地址：桃園區民權路69巷2號，文昌祠旁）及松鶴會館（地址：桃園市中壢區元化路182-2號，中正公園內）設立避寒所，提供街友短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務。

社會局表示，目前依照氣溫預報，確定22日、23日、24日連續3日晚間9點至隔日凌晨6點開設避寒所。如果拒絕前往避寒但尚能自理的遊民，本局值機社工也會提供睡袋等避寒物資。若有發現需要協助街友，也可通報外展服務中心專線03-3395900（北區）、03-4353735（南區）、社會局專線03-3350628或撥打1999，以利提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務。