用鏡頭看台灣》紅羽飄飄踏有聲 你落羽松了沒？

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台灣人熱愛追逐落羽松美景，每年11月到隔年2月，落羽松林逐次披上金黃及紅褐色外衣，各地總是掀起一股熱潮，就像賞楓一般，不只是流行，更是一種浪漫，一種視覺饗宴。 落羽松學名落羽杉，原產於北美，1901年由日本人引進台灣，性喜潮濕，適合生長在沼澤溼地，可最高可以長到40幾公尺，樹型呈子彈型，可吸存大量二氧化碳，具有不錯的碳匯效益，台灣因南部天氣較熱，生長情況不理想，所以主要集中在中部以北。

桃園最受矚目落羽松林首推南興落羽松，實際上是一處培植場，某建設公司老闆因建案業務需要，十餘年前在大溪南興地區向黃姓地主租地種植3000多棵落羽松，後來被民眾空拍上網，意外成為熱門打卡景點，該公司林姓經理表示，這一切其實在意料之外，多年來已賣掉2000多棵，將來如有業務需要，還會將落羽松移出，目前還有1000棵，數量與密度仍是北台灣第一。

與南興相距6.5公里還有一處大溪落羽松大道，約有300棵，也頗受歡迎，另外八德區有200多年歷史的灌溉埤塘霄裡大池，環池步道邊有一排長約300公尺的落羽松，與南興落羽松距離非常近，可連成一線觀賞。在大溪大漢溪畔的月眉人工溼地生態公園，則是另一顆明珠，近來每天都湧入大量賞松人潮，讓桃園成為北部最夯落羽松聖地。

其他較受歡迎的還有苗栗泰安羽粼落羽松、三灣落羽松莊園、日月潭畔向山落羽松、宜蘭員山三層坪水土保持農塘教育園區、三星鄉安農溪落羽松等處，各自都具有特色。其中泰安羽粼落羽松經營相當成功，落羽松林植栽配合造景，內部設施齊全，祈福鐘、道具電話亭等可讓入園遊客打卡。

三層坪原本是水保局整建的治山防洪設施，有台灣首創的階梯式農塘，多達九層階梯式瀑布非常漂亮，內部種植大批落羽松，成為民眾朝聖景點，曾因人潮太多與當地居民引發糾紛，後來改採團體預約制，但因管理權責爭議，目前全區還在關閉整修中。

這股落羽松風潮帶動另類紅色商機，為當地社區商家和農民農產品銷售注入一股伴隨動能，形成雨露均霑效應，近年投入的業者則考慮新的經營型態，一名陳姓經營者在礁溪一處水田區規畫佔地廣闊的落羽松園區，結合旅宿、荷花田、露營等項目，營造多元休閒環境，以適應不同客層及季節消費市場。 其實落羽松是四季分明的杉科植物，每個季節都有可觀之處，從地面或空中鳥瞰無不令人驚豔，想要觀賞紅色落羽松要把握最後機會，你落羽松了沒？