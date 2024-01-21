舌尖入境日本了 日本靜鐵超市原汁原味特色美食來台吸客

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約有360萬人口的日本靜岡縣，是日本富士山所在處，其在地的靜鐵超市今年迎來創立25周年，近來首次登陸台灣市場，除了宣布設立台灣分公司，同時為靜鐵超市特色商品成立新品牌「富士山美食物語」，並與電商平台合作，讓喜歡日本美食文化的台灣民眾，不用飛到日本也可以品嘗靜岡的在地美食。

台灣分公司董事長森下登志美近日在發布會上表示，靜鐵超市作為靜岡縣的本地超市，在日本以開設東京快閃店、與藝人合作以及進行海外出口等，透過各式活動與宣傳合作吸引顧客目光。他進一步指出，由於靜鐵超市的特色商品在台灣的銷售成績不錯，是促使他們來台成立這個新品牌的契機。

以「富士山美食物語」進軍台灣電商平台受矚目，森下登志美說，若推廣成績得到極高評價，將來也不排除成立實體店面，預計砸多少資金拓展市場，他笑稱：「秘密。」

森下登志美分享，由於先前的工作是推廣靜岡縣，因工作關係曾來台多次，也抽空造訪台灣的其它縣市，所以他非常清楚也能掌握台灣人的喜好和市場。

台灣是美食天堂，靜鐵超市的特色商品如何吸引台灣人的目光？他表示，靜岡是實驗市場的勝地，因為很多商品在實際販售前都會先在靜岡測試販售，在靜岡若有8成以上的好評，基本上在全國都會賣得很好，所以靜岡是不斷在發現新商品的地方，這也是靜鐵超市商品獨特的優勢。

首波在台推出產品約有50個品項，預計3月底前增加至200個品項以上，包含日本知名蜜柑產地靜岡的優質PREMIUM蜜柑、大人味冰淇淋「威士忌冰淇淋」、靜岡人氣No.1伴手禮「coccoこっこ奶油蒸蛋糕」，以及提供G7廣島峰會葡萄酒「白百合釀造」與靜鐵超市的聯名商品「靜岡蜜柑葡萄酒」等，都是原汁原味引進的日本美食。