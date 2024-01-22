我的人生怎麼會變成這樣？好的提問能徹底改變一個人

我同鄉的友人中，有一位畢業於首爾知名的大學，並且任職於一間大公司。有一天，我和他一起去喝酒，在酒酣耳熱之際，他對我說：「到了我們這個年紀就知道能不能升到高層。看來我應該升不了。」

總是充滿自信的朋友竟然說了這樣的話，令我非常擔心。

「所以，我想過退休之後要做什麼，卻發現我根本什麼都不會。有一天真的太鬱悶了，就上網搜尋怎麼加盟便利商店、炸雞店、咖啡廳等連鎖品牌，看看需要投入多少錢。後來我覺得這情景太令我心寒了。念書的時候，父母叫我要考全校第一，我就考到全校第一；父母叫我要考上好大學，我就讀了首爾的好大學；父母還要我去大公司或國營企業，我就進了大公司。但是現在超過五十歲後，想要辭職做點別的事情，卻發現自己什麼都不會。明煥，我的人生怎麼會變成這樣？」我也無話可說。那天我能為他做的只是陪他喝酒而已。

隔天，我一邊掛念著他一邊讀著崔鎮碩教授的《人畫出的紋樣》，讀到了這麼一句令我拍案叫絕的話。

問題在於我們已經習慣了回答。應該要成為習慣提問的人。──摘錄自《人畫出的紋樣》

說不定我那位朋友一直都只過著善於回答的生活。因為善於回答，考到全校第一；因為善於回答，考上了首爾的知名大學；因為善於回答，進入大公司。昨天他自言自語地提出的疑問：「我的人生怎麼會變成這樣？」可能是他第一次發自內心問自己的問題。

這不是說那位朋友做錯了；如果想要拿到全校第一名，就沒有閒暇對人生提出問題，因為光是學習指定的學科就忙不過來了。要在首爾的好大學維持好成績就得如此，要進入大公司學習也得如此。連準備一個好的回答都沒空了，根本不會有時間、不會有餘裕對自己提問。這就是我們生活的世界。我也曾經那樣生活過，其他人也都是那樣生活著。

所以我們需要閱讀。無論如何都應該抽空閱讀。書籍是讓我們抵禦世界攻擊的堅實武器。能讓我們考到全校第一、好大學、大企業的無數資訊都在「攻擊」我們的大腦，而我們也疲於接收。在這種混亂當中，閱讀就是我們進擊世界的行動。俗話說：「攻擊就是最好的防禦」，如果不想被無數資訊牽著走，就應該閱讀。

要將腦海裡用來回答的資訊昇華成問題，只有這樣我們才能生存下去，才不會被牽著走。如果想支配自己的生活，就應該閱讀，同時要對自己提問。而且這件事得趁早開始，倘若從學生時期就只是過著回答的生活，一直這樣下去，轉眼間就會發現自己已經年過半百了。因此，現在就應該立刻提出問題。

「我為什麼要讀書？」

「我想做什麼？」

「我為什麼要賺錢？」

「我什麼時候會幸福？」

「我為什麼要出生？」

「我是誰？」

要不斷地問自己這些問題。話說回來，對於習慣過著作答生活的人來說，很難想出這些問題。念書、寫作業、追逐爆炸資訊已經夠忙了，根本沒空提問。但是，如果繼續過著不提問、只作答的生活，到頭來就會發現自己一半的人生都被困在這個世界裡了。

所以要刻意抽空閱讀，這樣你才能對自己提問，也才能找到那問題的答案。

我們應該活在「提問的世界」，而不是作答的世界。作答的世界是被牽著走的世界，提問的世界則是「我牽著世界走」、是「由我支配世界」。這就是為什麼比起回答，應該花更多時間提問的原因。

現在還不晚。找出能問自己的關鍵問題吧！一個好問題會改變人生。現在！就是現在！提問吧！讀吧！你已經在閱讀了，難道不會一直想到問題嗎？你現在絕對不會再被牽著走了。