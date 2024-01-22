錢、健康、睡眠、書 因為「匱乏」反而能激起熱情

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我剛進電視臺時，朴明洙朴兄曾說過：「明煥啊，我們喜劇演員多半無法從零開始儲蓄累積資產，因為錢一多了就想花掉、想玩樂。所以，只要一直創造負債，用還錢的方式賺錢就行了。你馬上去買一間房，然後努力工作到要付中期款時，繳完中期款項後，就突然擁有了一間房子。只要以這種方式先製造負債再償還就好，不想負債累累，就用這種方法存錢吧。」

這個方法非常了不起。實際上，我就是用這種方法買了很多間房子。

「了解自己是誰、是什麼樣的風格？」是很重要的。擅長儲蓄和累積資產的人可以使用正向增值的策略，而像我這樣不擅長累積，但擅長償還的人就要使用負向增值策略。關於金錢，《財富》雜誌評選為百大富豪的世界頂級基金經理人瑞．達利歐這麼說：

事實上，錢太多比剛好更糟，會帶來非常沉重的負擔。──摘錄自《原則》

我們就來好好地理解瑞．達利歐所謂得的「剛好」。

每個人都有自己的財富容器，若是所擁有的比財富容器少一點就會感到幸福。萬一擁有的比較多，只是徒增混亂和痛苦。擁有的越多就越痛苦，這是事實。而且擁有的少一點才能使人成長，人在成長的時候是最幸福的。如果你已經得到一切，甚至擁有更多時，勢必會走上錯誤的道路。這就是金錢的危險性。

如果能打造出良性循環，就能以這種方式賺到更多的錢，我就是這麼做的。想要讓財富容器滿溢，就要讓錢流動。自從我決定用超出我的容器所能承受的錢建造圖書館之後，錢帶給我的壓力就消失了，反而每天都過得很開心。

不要盲目的想要擁有很多的錢。就算你很想也不要去做，因為即使你擁有了也不會幸福的。只要賺到略少於自己的財富容器就好，要是多賺了，就送出去，然後再繼續擴充財富容器。這就是能自動賺到錢的良性循環。

我從這些經歷中領悟到「匱乏」的力量。不論是財富、身體、睡眠、書，這四個方面都需要匱乏。

身體的匱乏在於少食（少吃），少食絕對有益健康。在現代社會，健康的目標不是吃什麼，而是如何排毒。要達成目標並不難，只要延長空腹時間，身體就會自動排毒。我們的腸胃在充滿食物時，只會專注於消化，要等消化結束後才會進入排毒階段，但如果腸胃裡一直充滿著食物就無法排毒，最終有害健康。因此，只要吃得少，身體自然就會變得健康。

睡眠也是如此。我算是睡得不多的人，這是為了能夠隨時隨地倒頭就睡。

我在當藝人的時期因為失眠而非常痛苦，當時對未來感到不安，導致我無法入睡。現在還有這樣的毛病，所以睡不著時就會整夜都睜著眼，這種時候連書也讀不進去。不過，我一定會睡午覺，無論是在車上，還是在三溫暖間，只要一倒頭就能睡著。睡二十分鐘後，頭腦就變得清晰，然後我會再讀書三十分鐘左右。我的餐廳的休息時間是我可以享受的最佳時光。

書讀得越多就越匱乏，因此會湧現想讀更多書的熱情。比方說，原本對量子力學一竅不通，根本不會有想要讀它的念頭，但在讀了一本關於量子力學的書之後，就會非常想讀相關的書。讀了尼采後，就會想讀其他哲學家的書。這種匱乏會變成熱情，持續閱讀到後來就會得到「理解」。到了這個階段，已經不在乎金錢，只要有書就能過上幸福的生活，而且神奇的是，從這時開始不再執著於金錢，反而更容易賺到錢。

希望大家都進入這個良性循環，不用經歷不需經歷的痛苦。愛上「匱乏」吧！