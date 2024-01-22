和友紡織攜手國富浩華通過SBTi審查 共同擘劃淨零藍圖

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和友紡織股份有限公司宣布，遵循《巴黎協定》目標「控制全球升溫於1.5°C內」為情境，設定2030年科學基礎減碳目標。透過國富浩華聯合會計師事務所輔導與協作，於2024年1月5日正式通過科學基礎目標倡議組織(Science-Based Targets initiative, SBTi)審查，成為台灣首家以符合《巴黎協定》進行目標設定的中小企業紡織業者。

此次和友紡織與國富浩華共同擬定減碳規劃並申請通過SBTi審查，係依1.5℃路徑，以2018年為基準年，承諾至2030年前將範疇1及範疇2之溫室氣體排放量降低50％。和友紡織表示，未來每年將透過ESG永續報告書向各方利害關係人溝通減碳目標，並公開報告公司範疇1及2溫室氣體排放清單，以實際行動展示減碳決心、推動減碳實務。

和友紡織董事長卓欽銘表示，和友紡織在紡織產品製程與研發中，向來勇於接納永續趨勢與綠色創新，近年所研發之NEUCYCLE®創新循環技術，回收再製Ｍingle TPU系列產品甫推出即獲得德國慕尼黑國際體育用品展（ISPO Textrends）「Top 5 product」獎，於2023年10月30日更獲得2023 臺灣循環經濟獎「創新技術獎」的肯定。面對充滿變動的大環境，和友紡織願意積極投入製程改善，以節約能源、減少使用化學品、低碳排的物理回收技術來循環複合材質。盼望持續在業務發展的同時，亦達到對社會環境的關懷與共好的目標。

國富浩華永續長林品硯也表示，台灣紡織業近年已不再是以往只靠勞力、土法煉鋼的紡織業，而是凝聚了更多的智慧及前端科技，所創造出的全新面貌。面對歐盟啟動的碳關稅機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM），供應鏈面對的挑戰包括：成本增加、原物料碳排計算與原物料選擇、供應鏈監控碳排放量的複雜與困難度、企業組織從上到下對於永續環保使命的認同、物流系統、產品的交付期是否受到影響等。這些挑戰皆成為加速驅動企業啟動碳管理及數位轉型的關鍵因子。

和友紡織深耕台灣近60年，為梭織布織造、染整、加工生產的一貫作業生產工廠，2004年首創寶特瓶回收紗布料、2007年成立CYCLEPET(r)品牌引領潮流，勇於開拓綠色業務和創新研發工業用紡織品製造，打破傳統產業難以轉型永續的刻板思維，務實朝向2030減碳目標前進。在「碳焦慮」蔓延的時代，國富浩華永續輔導顧問群期待凝聚能量，與台灣中堅企業夥伴一同推動本土ESG力量，陪伴台灣企業導入減碳方案、接軌國際，提升永續競爭力。

附註：

SBTi是由碳揭露專案(CDP)、聯合國全球盟約(UN Global Compact)、世界資源研究所(World Resources Institute, WRI)、世界自然基金會(World Wide Fund for Nature, WWF)以及全球商業氣候聯盟(We Mean Business Coalition)等多個組織，共同發起之國際倡議。是全球第一個為企業設立淨零碳排(Net Zero)標準的減碳框架。目的在推動企業實現科學永續發展目標，同時要求企業制定並公佈符合科學標準的減排目標，並透過審核流程確保目標的科學性和可行性，以強化企業及投資人的減碳信心。