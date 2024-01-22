美科技財報周 AI鏈大復活

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI供應鏈四大金剛反攻

台積電法說報喜，美國科技財報周本周登場，AI族群把握機會大復活，緯穎挾財報優勢，外資調高目標價直逼3字頭，緯創獲凱基投顧、麥格里調升股價預期，再加上金控旗下投顧、中信投顧分別高度看好勤誠與廣達，AI中的高價領頭羊、權值、人氣股四大金剛攜手出擊，吹響台股反攻號角。

同集團的緯穎與緯創19日表現剽悍，雙雙靠著亮眼財報，緊抓市場目光。緯穎才獲得金控旗下投顧研究機構搶先點出業績爆發，實際成績更超出法人預期，19日盤中一度衝過2,000元高價，終場收1,990元，仍大漲5.85％，成功扮演千金股的領漲火車頭。麥格理、花旗環球證券已將推測合理股價調升到2,970元與2,845元，直逼3,000元大關。

股價沉寂許久的緯創同樣端出亮眼毛利率，凱基投顧指出，緯創第一季起步穩健，伺服器營收穩定，維持全年伺服器正向展望，推測合理股價升至140元，與瑞銀的140元、滙豐145元並駕齊驅，表現更加激情，終場衝上漲停鎖死。

勤誠為亞馬遜主要機殼合作廠商，除AI伺服器高U數專案外，也取得特殊應用晶片（ASIC）超高U數專案，法人對勤誠目標價衝上377元。投顧研究機構預估，勤誠H100專案將於第三季改為B100專案，機殼大小仍維持7U設計，因GPU熱設計功耗（TDP）將由700W提升至1,000W，內部風扇數量增加，初期機殼單價將略提高；受惠於亞馬遜持續看好AI大趨勢，上調2024年專案出貨量57％、至5.5萬台。

法人預估勤誠2024年營收173億元、年增53％，AI、ASIC營收比重達5成，每股稅後純益（EPS）18.87元，較前年度翻一番，2025年EPS為23.61元。

另外，Meta執行長祖克伯宣布將斥資數十億美元購買輝達的AI晶片，成激勵AI供應鏈的強心針。中信投顧日前升評的廣達，展現純正受惠股的揚升力道，以8.35％漲幅引起市場驚嘆，終場收240元。

美國多家科技大廠本周也將發表上季財報，尤其聚焦半導體產業。德儀（TI）率先23日發表財報，緊接著艾司摩爾（ASML）及英特爾財報發表會陸續於24、25日登場。除半導體業者之外，線上影片串流業者網飛、電動車製造商特斯拉及IBM都將在本周發表上季財報。（相關新聞見A3）