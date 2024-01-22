台股兔年封關 萬八夢又起

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內外資看台股後市

權值龍頭台積電19日挾法說展望優預期、ADR暴漲加持，收盤飆上626元，改寫2022年2月中以來高價，點燃台股反攻熱情，化解差點失守「萬七」大關危機，熄火一段時間的重返「萬八」關卡呼聲，正悄悄在市場心中萌芽，搭配外資選後看法正面，台股農曆年封關前就有可能拚站回18,000點關卡。

摩根士丹利、高盛、滙豐、瑞銀證券、凱基投顧等對台股高點預期，全都超越萬八，樂觀情境甚至上看史無前例的20,000點，各大研究機構都特別偏好成長動能、循環性復甦，以及高殖利率題材，族群上族鎖定半導體與AI相關。甫以法說會亮眼前景吹響台股反攻號角的晶圓代工龍頭台積電，更是所有內外資的首選。

台積電在法說會登場前，已確立樂觀派股價共識向上提升到750元等級，法說會後，高盛、摩根大通證券攜手把推測合理股價再調升到760元與770元，帶動目標價堆疊。除台股19日大漲453點、收17,681點外，台指期夜盤續漲逾百點，對台股22日開盤氣氛大有幫助。

特別的是，外資17日才改寫第三大單日賣超金額，大賣台股782億元，19日旋即轉大舉買超，加碼807億元、寫歷史第二大單日買超，法人認為，雖然外資動向缺乏規律，然「先賣後買」相對正面，警報暫時應已解除。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，台股短線一度急跌回測季線支撐，技術指標來到低檔且乖離加大，季線即將扣抵2023年10月低點，在19日大漲之下，有利台股短線止穩，亦利於季線加速上揚，帶動行情維持高檔震盪、類股輪動。

高盛證券認為，總體經濟與產業樂觀氛圍短期內大致已反應在台股位階上，得益於人工智慧大題材，仍可望推升台股表現，給予19,000點的高點預期，且在台股企業2024、2025年獲利年複合成長率為20％前提下，未來一年推估本益比就可能壓縮到14倍。

針對法人最青睞的半導體與AI商機，中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，2024年終端電子產品庫存調整先後完成，在需求逐漸復甦下，產業將迎來新的成長周期，預期台灣半導體產業受惠程度高。（相關新聞見A3）