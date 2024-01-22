紅海危機難解 出貨卡關 助燃歐洲通膨

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紅海危機對全球政經影響擴大，近日多家航商、智庫示警，胡塞組織攻擊商船、黎巴嫩真主黨介入、伊朗民兵與美軍伊拉克交火，恐將演變成區域衝突。同時，船舶繞道好望角推高運價的後遺症浮現，貨主成本上升，大陸傳出部分歐洲客戶延遲出貨，通膨引發消費緊縮、加薪罷工爭議，衝擊供應鏈、需求端。

國內多家業者都認為，關鍵看年後亞洲復工、歐美下單的時間與貨量，運價最快3月中下旬見真章。

基於船員人身安全，代表全球逾2萬船員的大型航海人員工會Nautilus最新公佈，自19日起若船員在英、美兩國關聯船舶上工作，行經紅海最危險地區期間將獲得兩倍日薪，也能選在抵達紅海風險最高的地區前就上岸。稍早，長榮、陽明等航商已針對船員調薪。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，紅海危機持續多久難料，海運市場資訊混亂，一度引發許多貨主焦慮重複訂艙，目前貨櫃船運市場仍是船噸供給過剩，陽明穩扎穩打，目前沒有考慮像一些航商積極租船搶市。

台驊控股董事長顏益財指出，紅海危機隨時有新變數，就怕變成種族戰爭、宗教戰爭。2024年地緣政治、氣候變遷、通膨升息等變數仍在，對海運業有好處，賺到機會財，但壞處是更難掌握市況，硝煙四起帶動原物料高漲，推升油價、物價影響需求端。

外媒報導，紅海危機讓上海、北京出口商承受延誤、成本上升壓力，恐對一些利潤微薄的供應商產生連鎖效應，一些歐洲客戶傳踩剎車不急著發貨。

亞洲年前出貨集中在1月，2月8日農曆新年將至，大陸約3億農民工陸續放假，工廠停工。貨代業者透露，2月訂艙減少，預估在農曆年期間或年後2～3周，貨櫃輪會集中回到亞洲載貨，目前一些航商已在降價囤貨，準備過年期間與年後出貨。

投資人關心航商能不能在這波紅海危機大賺機會財，國內多家航商、貨代業者都認為，關鍵看年後亞洲復工、歐美下單的時間與貨量，高運價續行須有足夠多的貨量支撐，最快3月中下旬見真章。