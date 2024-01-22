紅海危機難解 航線受阻 引爆空櫃短缺

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美軍一周內對葉門叛軍「青年運動」發動五次打擊，仍無法嚇阻該組織對於紅海商船的攻擊意圖，且伊朗革命衛隊（IRGC）與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）指揮官正在葉門坐鎮，協助指揮與監督青年運動在紅海的攻擊行動。紅海局勢持續惡化，航運雪上加霜。

紅海航線遇阻，引發外界對空櫃短缺的擔憂。對此，歐洲跨境物流的大陸業者新豐達跨境銷售總監梁軍表示，今年出口外貿整體不太好，空櫃供過於求，但問題在於不知紅海危機會持續多久，如果週期很長，「肯定有一天會缺」。業內預計，為應對空櫃可能吃緊問題，不排除部分貨代公司會先多訂一些貨櫃，進而賣給二級、三級代理。如果中歐班列運力增加，也會搶占空櫃市場，一些貨代公司也正為客戶調整方案、提前訂艙。

美軍18日再對青年運動發動空襲，摧毀兩枚「瞄準紅海南部且準備發射」的反艦飛彈。拜登政府強調，若青年運動持續擾亂紅海航運，打擊行動便不會停止。

消息指出，伊朗長期為青年運動提供武器、訓練與資金，以哈戰爭爆發後，支持巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的伊朗更擴大對青年運動的武器供應。除供應無人機、反艦飛彈等武器，伊朗革命衛隊指揮官與顧問也提供專業知識、數據與情報，以幫助青年運動實施精準打擊。

另伊朗革命衛隊位於敘利亞首都大馬士革的基地20日遭到以色列飛彈攻擊，至少五名革命衛隊成員死亡，伊朗矢言展開報復。

此外，根據一家航運諮詢公司Sea-Intelligence日前指出，紅海危機對於全球供應鏈的衝擊程度，已經超越新冠疫情初期。航運專家甚至警告，紅海危機對於供應鏈的影響可能長達數月時間甚至一年。該機構最新數據顯示，全球船舶運量在紅海危機期間（2023年12月）暴跌57％，為近年來第二大跌幅，僅次於2021年3月長賜輪（Ever Given）擱淺事件的87％，高於新冠疫情初期（2020年3月）的下滑47％。