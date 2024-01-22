剖析日本股市大漲的動能與續航力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024年元旦至今，日經225指數一路長紅，到19日以35,963點收盤，較去年底大漲近2,500點，日本股市去年飆升逾28％，今年迄今再漲7.47％，表現與美國NASDAQ並稱全球冠軍，且距離38,957點的歷史高點，僅剩不到3,000點、或8.33％。

不過，日股目前仍處於「補漲」階段，類似台灣股市在2019、20年走勢。資深投資人應該都還記得，台股在1990年創下12,682的歷史高點，成為長達30年都無法突破的天花板，一直到2019年，當年台股以全年23％的漲幅稱霸亞洲，該年底正式站上萬二大關，距離歷史高點僅不到6％。

2020年COVID疫情造成全球股市暴跌，但台股表現強勁，在該年7月27日正式突破12,682點，從此30年的天花板變成地板。去年台股漲幅略低於日本，拿到亞洲主要股市報酬率的亞軍，今年蓄勢待發準備衝破總市值新台幣60兆元、加權指數2萬點等兩個重要關卡。以台股19日收盤計算，上市公司總市值56兆元，再漲7.14％就可達到60兆元的目標；台股收盤17,681點，距離2萬點還有13.1％。

當年日股的歷史天價比台股早一個半月出現，在1989年12月29日寫下38,957點的紀錄。這次，日股顯然是跟隨台股之後，試圖突破這個長達34年、橫跨整個世代的天花板。去年日股大漲28％、稱霸亞洲，類似台灣在2019年的漲勢。如果沒有發生重大災難，日股在今年突破歷史高點紀錄的機率甚高。

許多台灣的日本通、甚至日本人自己對股市漲升的現象都半信半疑，日本作為全球第三大經濟體，的確存在企業老化、半導體業被台灣超越、電動車被中國超越、企業創新動能不強等歷史積累的毛病，但是隨著全球經濟復甦與科技創新重拾活力，「落後補漲」也是必然會發生的，這是促使日股大漲的第一個原因。

第二個原因是日本從最頂層的政治、到企業董事會的決策，正在進行極為劇烈的結構性改革。

執政自民黨最大的派閥安倍派、第二大派閥二階派，以及首相岸田文雄領導的岸田派，19日同時宣布或是召開成員大會決定「解散派閥」，自民黨的派閥政治瞬間崩塌，導致解散派閥的原因是總金額相對微小、但是違反道德操守與涉及刑事犯罪的政治獻金帳目醜聞。解散派閥顯然是自民黨高層討論後的共識，決定徹底拆解二次戰後至今自民黨與政壇的運作模式，岸田與自民黨的領袖展現了改革的強烈企圖心，原本就不斷被討論的岸田首相任期將提早在4月、或是9月結束，也可能在自民黨內形成共識，轉軌迎向新世代。

日本上市公司董事會的結構改革也全面啟動，二次戰後以來，日本企業重大決策以交叉持股的財團股東、貸款銀行與內部關係人優先，上市公司的股東權益順位不高。岸田上台後，落實空喊多年的公司治理改革政策，由東京證券交易所帶頭祭出法令與行政指導，要求上市公司董事會透明、股價低於淨值的上市公司提交改善報告、提高女性董事與獨立董事的比重等，重大政策不斷加碼推出。

日本轉向擁抱歐美企業以「全體股東利益最大化」的核心價值，中大型上市公司競相提高股息，加買庫藏股，有些主動、有些被動在外資股東壓力下調整董事會的結構，日本企業的經營效力與企業價值非常可能展現新機，成為支持日股長期上漲的重要動能。

第三個因素則是總體與個體經濟的轉軌。長達25年的零利率、23年的量化寬鬆、8年的負利率政策終了，日本10年期的長債利率與隔夜拆款利率的利差逐漸拉大、「利率正常化」已經起步，同時，日本重回溫和通貨膨脹的上升軌道、企業利益大增（受惠於日圓貶值）、今年的「春鬥」將可預見整體加薪幅度超過4％、上市公司的資本支出（新投資）也顯著增長，這些都是擺脫30年沉睡、復甦再起的重大利多。

還有，日本全國人民的財富總值在2022年突破4,000兆日圓，去年預期還會再增長超過4％，日股大漲、上海股市反向下跌，更讓東京證券交易所重新奪回上市公司總市值亞洲第一、全球第二的寶座。企業與個人的財富顯著增長，岸田加速加碼NISA（個人退休金帳戶）優惠，鼓勵國民將銀行存款轉為績優公司股票，預期也會釋放數以百兆日圓的資金進入上市公司。

慣於集體行動的日本，已經走向全面轉軌的十字路口，作為經濟櫥窗的股票市場，上演補漲行情就是重大的訊號，至於經濟與股市的續航力有多強，則要看勞動生產力是否全面提升、僵化的企業決策能否抓住產業潮流、上市公司的獲利能力可否持續、以及日圓匯率回升後整體社會的承受度，這些都是重要觀察點。