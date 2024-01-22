浮動風場選商開跑 逾十家競逐

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浮動式示範風場規劃情況

浮動式風場示範計畫即將啟動！總統大選後離岸風電3-2期業者如火如荼備標之際，經濟部26日（本周五）將召開浮動式風場規劃座談會，加快公告示範計劃選商規則。據悉，經濟部開放單一風場設置容量上限為90～180MW（即6～12座浮台），示範案場預計開放2+1個（保留1個彈性），將訂躉購費率收購，預計今年下半年決標。

經濟部官員表示，浮動式示範計畫是不同技術面向，不僅固定式風場業者躍躍欲試，專門來台插旗浮動式風場的外商更摩拳擦掌，看好台灣風電市場潛力，今年擬公告的示範計畫，競爭超乎預期，至少有十多家業者擬投入，布局未來十年風電發展。

去年5月進入台灣市場插旗的西班牙商貝富新能源，在新竹外海規劃總裝置容量達1GW的「九降風離岸風力發電計畫」，已通過環評。位於苗栗後龍外海的風睿能源「苗栗二」海碩風場，總裝置容量1536MW，是首座通過環評的浮式風場；另位於竹苗外海CIP的渢汎、渢成、渢利三座風場總裝置容量3.3GW，台亞風能位苗栗外海的環亞風場總裝置容量1200MW，都已通過環評初審。

浮動式風場躉購費率攸關開發商投入關鍵，經濟部能源署日前預告113年再生能源躉購費率草案，獨缺浮動式風場。官員說，業者提供的國際成本資訊落差太大，有的每度6、7元，有的10幾元，將在26日聽取意見，希望提供國外測試佐證成本資訊，以訂定躉購費率。也將了解業者對備標期意見，決定示範計畫草案公告時程，最快下半年才能決標。

據能源署規劃，單一風場裝置容量上限原為每案不超過50MW，開放2案，示範案總裝置容量100MW，但開發商認為不具經濟規模，且因應風機大型化，經濟部修正單一風場裝置容量上限約為90到180MW，最多可設6到12座浮台（每座15MW試算），總裝置容量擴增至540MW。

至於示範計畫案場數，由原本2座案場，修改為2+1個案場，視業者計畫內容彈性增加1案場，最多有3座案場，完工併網期程規劃延至2028年。