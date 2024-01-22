4月電價恐調漲 台電爭取千億補助

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台電虧損嚴重，4月電價面臨全面調漲壓力，台電21日表示，台電是穩定物價的「消波塊」，內部正進行財務檢視，希望爭取政府財務支持，目前並無調漲方案。據了解，台電最快本周向經濟部提出報告，除了再爭取逾千億元預算注資外，也評估發行特別股及今年續發債融資，透過財務改善，降低電價調漲壓力。

台電指出，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，許多國家直接以市場機制反映價格，導致電力價格大幅上漲並引發嚴重通膨問題。相較之下，我國由台電和中油在穩定物價方面扮演「消波塊」的角色，抵擋輸入性通膨，且國內電價方案已盡量做到細緻，有效穩定電價和控制物價波動。

台電表示，電價是否調整、如何調整，將由電價費率審議會決定，台電內部正在進行財務檢視，後續將針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定。

據了解，台電最快今（22）日就會向經濟部提出財務報告，之後再呈報行政院。去年台電虧損1,985億元，目前累積虧損已達3,820億元，為了避免台電淨值為負而面臨解散，除了直接漲電價，台電也尋求其他資金挹注。

事實上，112年度政院已由總預算增資1,500億元，並由疫後特別預算補貼燃料價格500億元；113年度總預算再增資1,000億元，但台電虧損仍持續擴大。

官員表示，電價長期一定要調，但原則仍會先讓工業用電盡量反映成本，基本民生跟小商家在一定度數下盡量不調，至於調整幅度，最大關鍵就在燃料成本。

台電希望今年爭取總預算再挹注1,000億至1,500億元資金，來降低虧損幅度。另外，台電一直在規劃的發行特別股部分，也可能重啟，至於年年舉債融資，台電希望繼續爭取低利專案融資，及調降借貸相關手續費。

台電預計3月召開電價費率審議會，確定4～9月的電價費率，包括調價調整幅度及範圍都將成為關注焦點。由於3月新總統賴清德還未上台，3月將是蔡英文任期最後一次電價費率審議。