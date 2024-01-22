工商界籲開兩岸國是會議

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選後兩岸政策 工商團體建言

台海緊張局勢引發外界對台灣供應鏈安全的擔憂，不少跨國企業已在合約中加入「台海條款」以規避風險。為了突破當前兩岸僵局，工總理事長苗豐強大膽建議，召開「兩岸國是會議」，以免兩岸情勢成為不利台灣經濟發展的重大因素。

工總透露，有會員廠商反映，台海的緊張局勢已引起外界對台灣供應鏈安全性的重新評估，不少跨國企業在商業合約中加入「台海條款」以規避風險。工總因此建議，若政府願意召開「兩岸國是會議」，適當的時間點是520新總統就職前召開，凝聚跨黨派共識，建構可與大陸對話、確保台海和平穩定的對陸戰略。

三三會理事長林伯豐也表示，選後兩岸關係走向，是企業界最憂慮的議題之一。不過他對「兩岸國是會議」並不抱期待，也不認為勝選的執政團隊有此意願。

不過，林伯豐認為，不論政府是否願意凝聚跨黨派共識，兩岸之間都沒有不對話、不溝通的道理，兩岸之間可有不同的意見，但不能沒有對話空間，而兩岸要對話，就要重建溝通管道、儘速恢復海基、海協兩會協商機制。

工商團體負責人指出，兩岸缺乏互信，以致大陸單方面禁止台灣貨品輸陸、啟動貿易壁壘調查、中止ECFA多項產品關稅優惠等，未來兩岸若持續僵持，大陸是否會對台發動「類貿易戰」，構築更多貿易障礙，企業界深感憂慮，面對大陸對台戰略與策略變化，台灣內部難有共識，以致兩岸政策存在巨大分歧且破碎。

商總理事長許舒博判斷，兩岸僵局短期內恐難有突破，特別是目前兩岸既有協商功能受到極大限制，為排解兩岸事務性質爭議，建議政府在不違背法令、不涉及政治前題下，可透過民間管道務實解決各項經濟民生事務。