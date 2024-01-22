工總調查：兩岸政策滿意度 多項低於1成

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兩岸關係陷入僵局，工總調查顯示，產業界對兩岸多項政策的滿意度低於1成，然而，令人意外的是，針對政府對大陸投資風險的「提示與警示」，竟有近五成（46％）的產業界表示滿意，是滿意度最高的一項。

工總每年會針對兩岸政策進行滿意度調查，過去八年兩岸政策滿意度一年不如一年，不過，這次調查有近5成受訪產業表示滿意政府對大陸投資的風險警示。

工總指出，在地緣政治風險持續上升、全球供應鏈持續轉移與重整中，政府多年來對大陸風險的提示與預警可說已收成效。

對「評估台商利用RCEP的可能路徑與方式」則是50％很不滿意，滿意度只有8％，顯示，政府除了警示外，在協助業者布局全球、開拓市場方面，仍有進步努力的空間。

另外，滿意度低的還有法令管制方面，包括《反滲透法》、《國安法》增訂經濟間諜罪等，以及「關鍵人員赴陸審查機制」等，滿意度都不到一成（9％），顯示產業界認為政府的對陸相關法令，定義不明也不具體，已干擾到企業正常市場運作。

工總調查也發現，產業界對政府「鼓勵民間團體赴陸交流與參訪」、「透過民間單位協助處理兩岸經貿事務」等，滿意度也都只有10％及8％，且不滿意度過半，顯示產業界希望政府進一步支持民間的兩岸經貿交流活動。