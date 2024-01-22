黃仁勳又來台 概念股嗨起來

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輝達B100及H200相關AI概念股

輝達（NVIIDA）執行長黃仁勳再度來台，外傳除了參加輝達分公司尾牙慶之外，也為第二季及下半年量產的H200及B100固樁。輝達AI晶片火力全開，再加上美超微19日股價飆漲35.94％，AI股再起新一波攻勢，台積電、廣達、川湖、奇鋐、緯創、世芯-KY及創意等概念股可望受惠。

2024年為AI起飛年，美國四大CSP（雲端服務供應商）業者研發規模擴大，國內金控旗下投顧研究機構統計，預估2024年整體資本支出達300～350億美元。從生產量觀察，2024年全球AI伺服器出貨量預估約45萬台，其中 輝達伺服器約40萬台、AMD伺服器約4.7萬台、華為伺服器約0.3萬台。

業界表示，輝達除了H200及B100之外，AI超級電腦系統DGX GH200、GB200也有望於今年推出，估算今年AI晶片出貨量120～150萬顆，挹注台積電Cowos產能需求強勁，預估AI未來幾年年複合成長率超過五成。此外，台積電今年起AI相關晶片製程將從4～5奈米跨越到3奈米，拉高晶片算力和降低能耗，是先進製程產能利用率一劑大補丸。

目前，除了蘋果外，輝達、超微、高通和聯發科等也將採用N3E製程，預估年底前台積電3奈米產能利用率將衝高至八成以上，台積電也預告將以5奈米設備轉換為3奈米產能，因應市場強大需求。

此外，輝達內部預估，H200系統首款提供HBM3e高頻寬記憶體規格的GPU，預計最快今年第二季開始出貨。廣達旗下雲達為輝達長期合作夥伴，成為首批搭載H200新品的業者。此外，記憶體廠華邦、鈺創、晶豪科、愛普搶搭HBM商機，技嘉、廣達、緯創、緯穎等則搶搭H200順風車訂單，均可望受惠。

AWS下半年導入的B100專案亦十分積極，AI表現效能將是Hopper架構的「H200」GPU兩倍以上。市場傳出，輝達將委託台積電以3奈米製程代工，首批GPU有望第四季到貨。緯創將成為B100的模組供應商，模組訂單可望與基板訂單進行垂直整合。

供應鏈業者指出，目前預計B100的下一代平台AI伺服器，將略延至第四季出貨，與H100／H200的前後世代交替時程拉長，但尚不影響下半年訂單能見度，台廠仍樂估今年AI伺服器需求動能兩位數年增，仍為整體

伺服器產業和市場規模

續擴的主要動力。