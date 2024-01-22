2024半導體復甦 AI成長趨勢 台積電背書

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全球經濟走出通膨陰霾，科技產展望也漸趨明朗。台積電18日法說會中強調，2024年全球半導體擺脫頹勢，預估將有一成的正成長表現，其中，AI、高效能運算（HPC）成長更將高於平均。市場認為，台積電以其產業地位與訂單能見度預判，等於背書生成式AI等終端應用成長趨勢延續。

台積電強調，自己是AI enabler（推動促成者），換言之，沒有台積電就沒有AI。就技術層次來看，台積電於本次法說指出，N3E已於去年第四季量產，也為七大客戶今年全面導入先做預熱，同時，台積電展望年度業績，認為今年三奈米營收貢獻將比去年大增三倍，換言之，營業額將由去年約1,300億元，跳增至4,000億元之譜，全年營收占比更將由6％，大幅前進至14～15％，因此，展望AI、HPC確為今年成長表現高於平均的應用產業別。

台積電表示，隨著智慧型手機等終端產品回穩，加上高效能運算等AI應用需求增加，預計2024年半導體產業整體反彈，公司美元營收也預計成長20～25％；另外，不僅是GPU帶動大語言模型訓練所帶動的超大型伺服器或資料中心需求，AI也將由雲轉地，可以搭載於PC、手機，也讓更高運算需求，進而提升記憶體、CPU、功耗等規格，支撐半導體產業全面復甦之市場預期。

除台積電背書外，全球科技產業發展趨勢漸趨明朗。根據研調機構分析，2024年將在AI和通訊兩大領域看到亮眼表現。其中，生成式AI技術將從理論走向商業應用，不但帶動雲端運算等基礎設施需求大增，同時也將擴及個人電腦和辦公設備等終端市場；此外，5G商用化逐步完備，各國已開始規劃6G通訊技術，未來將推動行動寬頻等各式創新服務。

在產業鏈上，台廠也將在此次科技浪潮中擁有發揮空間。隨著AI推陳出新，AIoT和AI晶片的需求將持續成長；此外，台灣電信業者如果能繼續跟進全球技術標準發展，也有機會在6G early adopter的領先群中脫穎而出。

2024年將是全球科技業的回暖之年。在半導體產業恢復旺盛增長，以及AI和通訊應用蓬勃發展的雙重利多發酵下，台灣矽盾實力將更加堅實。