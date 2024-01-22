台積期貨夜盤 今17:25掛牌交易

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期交所於1月22日將台積電期貨（約定標的物為2,000股股票）及小型台積電期貨（約定標的物為100股股票）納入夜盤交易，滿足交易人對夜盤多元化商品需求。台積電期貨夜盤交易自下午5時15分開始收單，5時25分開始交易至次日上午5時，此交易時間與現行已經於夜盤交易的元大台灣50 ETF期貨（契約代號：NYF）相同，將原本5小時的交易時間延長為16小時35分鐘。

新冠疫情爆發後，全球金融市場波動加劇且連動性增加，夜盤由106年上線當年度貢獻全市場交易量不到1成，如今已攀升至3成，顯示夜盤避險交易的重要性與日俱增，交易人已習慣透過夜盤交易進行部位調整、避險，夜盤交易價格已被投資大眾視為隔日日盤開盤的參考指標之一。

台積電期貨納入夜盤交易可提供交易人因應夜間美股波動或突發事件時進行避險或調整交易策略，如台積電在下午發布每月營收報告，交易人可以在夜盤使用台積電期貨避險，充分發揮期貨市場的價格發現及避險功能，相較交易ADR，運用期貨避險成本更低、交易管道更熟悉，與股票價格相關性更高。

台積電期貨納入夜盤交易，除沿用現行夜盤交易制度，投資大眾需留意：

一、納入夜盤交易的股票期貨，當標的配發現金股利時，除息契約調整將提前至生效日前一夜盤。台積電每年四次分配現金股利，台積電期貨除息調整後的契約將自生效日前一個夜盤開始交易。惟倘台積電有除權、減資、現金增資及合併等公司事件，契約調整生效日前一夜盤將暫停交易。

二、當發生證交所公告標的證券暫停交易或當標的證券發行公司向證交所申請17:00（含）後召開重大訊息說明記者會，期交所於獲悉後即依程序暫停該個股期貨夜盤交易至收盤。提供交易人訊息消化時間，以降低資訊不對稱，增進市場交易公平性。

為使期貨業從業人員及交易人了解相關內容，期交所於網站（www.taifex.com.tw）首頁設置「個股期貨納入夜盤交易制度專區」，內容涵蓋制度介紹、法規修正、宣導影片等，歡迎期貨業從業人員及交易人上網查詢。