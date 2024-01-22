AI伺服器第二季後出貨 和碩H2迎豐碩旺季

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和碩21日舉行2023年終團圓日，董事長童子賢、副董事長程建中及共同執行長鄭光志、鄧國彥連袂受訪，對今年營運釋出樂觀看法，包括對電動車及AI伺服器等新事業正向外，更預期下半年隨消費電子旺季及AI PC等新品推出，「將有豐碩的下半年」。

外界高度關注和碩AI伺服器業務進程，鄭光志強調，第二季末到第三季將針對中大型CSP（雲端服務供應商）客戶，小量出貨採輝達（NVIDIA）架構的AI伺服器。鄧國彥並補充，和碩內部亦有參與AMD（超微）、英特爾平台產品，未來將配合客戶和業務需求推展。

而和碩布局電動車事業多年，展望今年仍將達雙位數增長。雖因各國補助使得競爭激烈，但和碩已拓展新創及傳統汽車廠第二、三個新客戶，預計都將逐步發酵。目前電動車事業比重小，成長潛力大，內部預估2025年營收占比要達10％。

此外，因應客戶全球部署，和碩近年在台、墨及印尼、印度、越南等地持續擴廠，今年將提高產線使用率外，考量年底產能恐滿載，因此將再赴「新地區」建置新廠，以因應明、後年旗下既有資訊、通訊及消費性等三大產品線產能需求，預計今年度資本支出，將較去年3～3.5億美元增加。

至於AI PC方面，鄧國彥直言，今年是AI PC元年、硬體新品將在下半年陸續推出，但真正應用要等明年後發酵。鄭光志強調，一年筆電總出貨量約2億台，但全球同時有逾10億台筆電運作，和碩會與策略夥伴朝軟硬體整合應用上合作，以拓增市場。

鄭光志也補充，今年將迎來很多競爭、挑戰和多變市況，但和碩在5G-ORAN、低軌衛星通訊蓬勃發展，充滿無限商機，如5G-ORAN的公網／私網、低軌衛星等事業，今年生意模式突破，並在新興國家市場有所斬獲，最快再一到兩季就有好消息。

兩位執行長均認為，全球經濟尚不明朗、消費需求不強，加上地緣政治因素、總統大選帶來變數也大，因此上半年仍較辛苦，但和碩在近年布局新事業能見度相對樂觀。童子賢則勉勵兩位執行長帶著鋼盔往前、衝刺業績，期待今年和碩業績「飛龍在天」。