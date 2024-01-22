竹南擴散效應 苗縣重啟崎頂園區開發

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大矽谷計畫可望活絡桃竹苗土地。相隔十年，苗縣府將重啟竹南崎頂產業園區開發案，合計400公頃的土地可望轉型為產業專區。其中，私有地部分，今年將正式展開前期的地主意願調查，時程上配合明年5月1日國土計畫法上路，採新的相關子法流程推動非都市土地的變更作業。

據了解，竹南崎頂產業園區面積約112公頃，其中有96％為國有地，礙於十年前耕作租戶反彈而暫緩。崎頂園區以東的農地地主，近期也坦承當年的時代氛圍導致「錯失良機」，陸續表達有意願轉型的想法，並紛紛表態願意變更用地，且自發性簽署意願書期待開發，合計兩者土地面積將近400公頃，若未來整地進度順利，將有機會爭取台積電等科技業者建廠選址。

知情人士分析，比起竹南東側40公頃的農業區透過都市計畫整併後變更產業用地，崎頂產業園區這塊地，可設計出較大街廓的產業園區土地開發，對台積電等科技業者來講，或許更有吸引力。

不過，崎頂園區雖有超過百公頃規模，但地理位置鄰近海邊，半導體產業可能會擔心鹽化的風險。相對的，崎頂園區以東延伸的近300公頃私有地，反倒更有機會迎來半導體廠商進駐。

苗栗縣長鍾東錦近日已表態說，苗栗在「桃竹苗大矽谷計畫」占了天時、地利的機會，桃竹竹苗也已成形，產業用地開發的腳步不停歇。頭份、竹南是人口強力磁鐵，也是全台除六都及新竹縣市之外，淨遷入人口數最多的行政區，不缺人才、水、電，很適合產業群聚發展。