四大高值化項目就位 中油董事長 李順欽推綠色變身

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應全球電動車、碳中和趨勢，中油身為國內能源龍頭，以「優油」、「減碳」、「潔能」為轉型主軸策略，其中「優油」高值化布局更是關鍵升級焦點。中油董事長李順欽表示，2024年包括瀝青系碳纖維、雙環戊二烯（DCPD）、鈦酸鋰（LTO）電池關鍵材料、高階碳系材料等四項高值化項目都將部署就位，蓄勢搶進尖端航太、5G高頻基板、風電葉片、光學鏡片、電動巴士、電動車電池材料等領域，助力中油營運變身躍進。

李順欽透露，在高階碳系材料項目，中油已與三陽達成推展電動機車之「車／電分離」策略合作計畫，配合中油電池材料支應，上半年推出二輪新純電車款，於台南市進行大型區域實證計畫，將視推展成效，伺機啟動百億元的年產5,000噸高階碳系材料新廠投資。

推薦閱讀 多角化經營拚收益 中油加油站 服務超乎想像

推薦閱讀 中油能源轉型 超前部署

推薦閱讀 地緣政治干擾 油氣採購多元化

此外，中油還規劃「煉化轉型產業升級」計畫，將以年產百萬噸乙烯新廠，進行尖端材料布局，搭配碳捕捉再利用技術，達成100％碳回收循環模式，開展綠色循環經濟大變身，預估投資約達千億元。以下為專訪紀要：

問：高值化轉型布局進度？

答：優油策略是發展漸進式原油製石化品（COTC）技術，透過調整原油種類、變換操作模式及投資關鍵設備等方式，以「減產油品燃料、增產石化高值材料」為目標，並投入碳循環應用領域，擴大綠色經濟發展能量。

目前高值化布局包括關鍵觸媒、瀝青系碳纖維之開發，及雙環戊二烯（DCPD）、鈦酸鋰（LTO）電池關鍵材料、高階碳系材料五項目。

其中，煉油工業煉製過程中，塔底無法再繼續分餾的重質油料（或瀝青），經研究成分適合做為碳材料前驅物，依不同製程加工為如碳纖維、電池電極或多孔隙活性碳等，發展零至三維瀝青基碳材，除應用於動車材料、風機葉片，更切入尖端航太、衛星相關領域。

建置年產8噸純度>95％雙環戊二烯（DCPD）試量產工場預計2024年首季開始試俥。因具獨特結構和高反應性能，在新型高分子材料和精細化工產品有廣泛應用，並可作為5G高頻基板、風電葉片、光學鏡片之樹脂材料（黏著劑）及p-DCPD工程塑膠等，除可支援半導體產業所需關鍵材料，並可發展更多新應用商機。

此外，觸媒為煉製與石化生產過程中重要的催化劑，中油以觸媒開發及製程設計為兩大主軸，開發石化業轉型所需要的關鍵觸媒材料，輔以建立高純度石化品量產製造技術，達成石化產業轉型目標。

問：電池材料的布局進展？

答：年產1,200噸的鈦酸鋰（LTO）電池關鍵材料生產工廠，預計2024年首季進行試俥生產。LTO可作為電能巴士、大型儲能系統等鋰電池所需的負極材料，目前亦有實際動力載具及儲能系統應用。

此外，中油每年約12萬～15萬噸重質油產出，2015年6月導入軟碳負極材料試量產技術，2017年底試量產開始運作。軟碳具壽命長、放電強、容量高等特性，可作為電動（機）車與小型儲能系統的負極材料。

由三陽配合中油推出新純電車款，中油於智慧能源示範場域結合電動機車充電、換電雙模式整合管理系統，換電櫃的電池是運用中油研發的先進軟碳材料，15分鐘即可將電力充滿，大幅領先市面上電池充電速度，預計上半年於台南市進行大型區域實證計畫。

中油高值化布局計畫