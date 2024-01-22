多角化經營拚收益 中油加油站 服務超乎想像

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中油充電儲能布局進展

中油董事長李順欽表示，中油多角化經營目前在直營加油站設有含洗車機、純人工洗車、自助洗車服務255站、複合商店及簡易店144店、車輛快速保養服務62站、CUP&GO來速咖啡158站、機車換電900站、機車充電100站汽車充電10站及太陽能發電206站（6MW），除提供消費者多元化服務外，亦增加多角化經營收益，2023年多角化營收31.63億元，毛利16.12億元。

強化發展能量，中油規劃2024年6月中旬推出具環保標章之洗可麗洗髮精及沐浴露系列；2024年第三季推出中油PAY電子商城，初期規劃500項以上民生用商品，以「宅配到府」、「供貨到站」方式及「點、點＋金、金」等三種支付提供中油PAY行動會員更優質服務。

此外，中油於桃園、新竹、嘉義、台南與花蓮等縣市打造具創能、儲能及用（智）能等面向之智慧綠能加油示範站。示範先行逐步打造多元（油／電／氫）的能源供應站，長期規劃結合周邊社區導入微型電網及儲能設施，以形成能源共同體，並結合線上／線下新零售模式，發展成智慧能源生活中心。

配合政府綠能政策，中油2019至2022年已完成1,000站電動機車充換電站，其中換電900站、充電100站。另配合經濟部規劃2021年至2025年自建完成5年28站80槍汽車快速充電槍，期望透過電動載具充電設施的布建，帶動電動車市場的成長。

中油日前亦攜手EVOASIS（源點科技）合作經營在加油站設置快速充電槍。