中油能源轉型 超前部署

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配合國家能源政策，中油加速啟動天然氣接收站、綠能投資及碳捕捉、氫能應用布局。中油董事長李順欽表示，配合國內運輸載具低碳化政策，中油推動「可移動式加氫站設置與示範運行」計畫，已規劃2024年於高雄自有場域建置第一座示範加氫站，搭配公部門氫能巴士等規劃，跨入氫能初級領域。

另外在氫能生產，中油已評估國際主要產氫技術之製程、優劣點、經濟性、能耗等之綜合分析，規劃藍氫示範工場，尋覓適合場址。考量能源趨勢與新場地尋覓有限，希望未來有專法，讓加油站營運轉型，初期可從加油、加氫並行，穩健推展執行。

政府「2050淨零排放路徑」，規劃2050年總電力配比中，再生能源占比為60％～70％，經濟部亦擬定2025年地熱發電20MW目標。

中油地熱短期以開發淺層地熱能為目標，未來透過自營與合資方式再複製成功經驗拓展開發至宜蘭及花東地熱區，例如自營的仁澤、土場，洽詢合資的紅葉谷。

亦規劃引進及研發抗腐蝕管材技術，與經濟部地質調查及礦業管理中心合作開發大屯山區酸性熱液潛能，並產學合作引進深鑽技術、與中研院合作尋求深層地熱潛能，建立深層地熱示範區。

截至2022年底，中油完成宜蘭仁澤3、4號井及土場14至18號井、共七口地熱井鑽探。仁澤電廠於2023年10月24日啟用，由台電負責電廠設置及營運，規劃電廠裝置容量可達0.84MW發電量，年發電量470萬度；土場電廠預估2024年啟用。

此外，中油太陽光電已完成255座太陽光電系統，累計設置容量13.086MW；目前執行中太陽光電建置計畫18件共11.774MW，預計2024年陸續完工併聯送電。後續仍會評估合適地點，續建太陽光電系統。

李順欽指出，中油於煉油廠內建置「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施主利用化學吸收法，以胺液吸收劑捕捉煉油廠的二氧化碳，並結合二氧化碳轉化甲醇觸媒及製程技術，將二氧化碳轉變為甲醇，可作為乙烯、丙烯或醋酸等重要化學品原料。此試驗對中油2030年規劃建置大型二氧化碳捕捉工場，可提供製程技術支援。