地緣政治干擾 油氣採購多元化

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以巴、紅海地緣政治干擾，引發市場關注對油氣價格影響及中油採購策略。中油董事長李順欽表示，市場普遍認為以巴、紅海衝突對尚不致擴大至伊朗，現階段中東地區油氣生產運輸均未受影響，對國際油、氣價影響有限。

原油、天然氣價格易受突發事件而波動，在「能源安全、穩定供氣」原則下，持續分散風險、多元採購；目前中東進口原油占比低於40％、進口天然氣占比低於30％，將密切觀察後續發展，即時因應。

此外，中油海外投資想法與國際策略結盟分為固本及轉型兩部分。固本傳統石油石化領域投資、或藉由購買天然氣長約機會，參與投資，惟考量ESG及淨零趨勢，傳統石油石化投資，若能結合碳捕捉及再利用，才是較佳的投資選擇。

李順欽說，轉型策略如軟碳工廠規劃2027年底完工，先由國內投資做起，不排除尋求海外投資機會；澳洲擁有豐沛綠電，可電解水製綠氫，日本加氫站等方面領先我國，將關注澳洲及日本氫能發展，並在適當時機進行轉投資相關評估。

中油2023年進口液化天然氣接近2,000萬噸，中長期合約進口占76％、短約現貨採購占24％；中長期合約主要氣源來自澳洲、卡達、美國、巴布亞紐幾內亞等國。因天然氣售價仍大幅低於成本，2023年天然氣政策吸收計523億元。2024年預估進口量可達2,100萬噸。李舜欽指出，配合政府物價穩定政策，實施油氣價格凍（緩）漲，造成中油鉅額虧損，為強化財務韌性，除推行各項經營改善措施，陳請主管機關同意依國際市場動態調整國內油氣售價，並提報現金增資計畫。