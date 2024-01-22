進軍生技 科技大廠搶灘

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科技業布局生技產業已成趨勢，各大科技集團爭相布局，明基佳世達透過併購、入股9家公司已建構生醫旗艦大隊，宏碁、和碩、鴻海等集團也搶卡位，在小金雞陸續IPO下，已逐步展現投資效益。

廣達、緯創也以集團資源投資方式，衍生生技子公司，投入AI機器人、醫材代工、健康照護等領域；而仁寶則成立神寶醫資、勤立生技、奔騰智慧生醫和瑞寶生醫，分別跨足醫療運動相關產品、血糖機、手持超音波設備和細胞洐生品、代工等。

明基佳世達醫療除已宣布啟動明基醫院香港上市計畫外，若不計母公司佳世達跨足的醫療顯示器、智慧醫療，光是集團投資的明基醫、明基材、明達醫、諾貝兒、大江基因、康科特、鈺緯、視陽和常廣等9家生技公司，市值已逾400億元；且投資領域從手術室設備、隱形眼鏡與皮膚料理、眼科醫療儀器、連鎖藥局、基因檢測、醫療管理顧問、醫療顯示器、腹腔微創手術醫材等，加計大陸的明基醫院，集團打造一條龍式的生醫產業供應鏈，企圖心強烈。

此外，AI智慧醫療興起，宏碁集團也透過成立宏碁智醫、華碩和研揚集團旗下的醫揚，群創光電旗下的睿生光電布局。

長期占據台灣生技業出口大宗排行前段班的隱形眼鏡產業，在精華年年獲利都由1個股本起跳下，近十年來更是吸引科技業爭相競逐。

據統計，國內具規模的13家隱形眼鏡廠商中，有知名電子代工廠「富爸爸」加持的廠商即超過一半，例如晶碩是由和碩與景碩投資、望隼的大股東為長華電材、大立光投資星歐，而視陽則由明基投資。2023年晶碩獲利已超越精華，視陽和望隼也進入高獲利，都凸顯科技業以優勢的代工生產成本控管和國際行銷策略正在發酵中。

新藥領域最大手筆的是松翰科技前董座陳賢哲，以個人和旗下創投公司名義投資北極星藥業100億元、育世博60億元；鴻海由旗下鋐維公司以每股91.5元參與台康生私募案，取得約18.56％股權，躍居單一最大股東。