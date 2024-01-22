日月光挺女性創業 助推動AI失智預防

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日月光投控舉辦女性創業競賽活動，決選出10組隊伍後，經過長達11個月的輔導，於日前舉行成果發表會。其中，第一名團隊運用AI打造線上失智症精準預防服務，透過「AI線上失智症精準預防平台」來提高失智症篩檢率，以出色成績掄元。

日月光為全球規模最大的半導體封裝與測試製造服務公司，為延續日月光創辦人張姚宏影女士的精神，舉辦女性創業競賽活動。日月光投控行政長汪渡村表示，透過「創新文化、綠色轉型、攜手供應鏈夥伴與社會價值」理念，及競賽延續創辦人創新興業精神，以「日月傳承，永續創生」為願景，積極發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

本次女性創業競賽第一名團隊，透過「AI線上失智症精準預防平台」提高失智症篩檢率，更達成1,138人線上評估，在日月光及銘傳大學訪視及輔導下，成功建立商業模式，與國內大型金控進行初步合作協議，未來將透過和大型企業合作，全面性推廣失智預防的重要性。

第三名團隊則以「翻轉長照-ALL IN ONE返家長照服務」，針對台灣超高齡化社會環境長照的痛點，透過有效培訓人員，以及智能系統化照護課程，使得照護設計師能提供每周至少50名重症照護需求，每周30名複雜性照護需求，為台灣超高齡社會提供服務。

日月光投控表示，女性創業競賽10個團隊在歷經11個月的輔導與落實下取得突破性的發展，18日舉行成果發表會，與對社會創新有影響力的團體一起努力。