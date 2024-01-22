新台幣強勢 國銀外幣存款大縮水

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2023年11月新台幣升值1.159元，升幅達3.71％，外幣存款也因此縮水。金管會統計，11月底國銀外幣存款餘額14兆373億元，較10月大減1,239億元，月減額創2023年4月來最大。統計2023年前11月外幣存款增加前三大，依序為星展（台灣）、國泰世華銀、合庫銀。

金管會指出，外幣存款變動除受匯率影響，企業支付貨款、收到貨款、外匯避險以及資金調度需要均會影響，短期內因美元利率較其他外幣仍高，市場對美國是否降息看法不確定，因此預期存戶續存美元定存。

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金管會分析，2022年10月是分水嶺，當年10月以前，美元升息及升值利差大，銀行積極吸收外匯存款，加上生產及出口活動尚佳，企業預期升息，增加借新台幣存美元的財務操作，藉以鎖住資金成本，推升外匯存款餘額10月達史上最高的14.2兆。

2022年10月以後，美元利率居高不下，企業動用存款償還借款，加上2023年股市表現相對較佳、美元升幅縮小，也使存戶將部分存款轉入投資用途，另外，外幣存款基期已高，均使得成長趨緩。

統計2023年前11月外幣存款增加前三大為星展（台灣）、國泰世華銀、合庫銀，分別增1,373億元、1,081億元、990億元。金管會指出，星展（台灣）是因併購花旗（台灣）消金業務，國泰世華及合庫銀則是承作航運業及電子業客戶外匯定存。

國泰世華指出，2023年11月外幣存款餘額較2022年同期成長7％，主要是匯率波動及升息循環趨勢影響，後續預估維持平穩。

中信銀行說明，11月外幣存款月衰退約新台幣88億元，與去年同期相比仍約成長9％。但聯準會升息進入尾聲，市場預估今年將啟動降息，預估外幣存款未來將逐步下降。

兆豐銀認為，外幣存款以美元為主，考量美元利率尚處近年高點，台美利差仍大，評估具外匯實質需求者將持續持有，外幣存款應能維持穩定成長。