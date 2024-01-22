外幣放款連17黑 今年回溫可期

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美聯準會暴力升息以來，外幣放款動能跟著急凍。根據央行統計至2023年11月，放款餘額4,375億元、年減10.61％，已連17黑，但國銀觀察，隨Fed升息近尾聲、全球經貿復甦、外銷增加，外幣放款動能將逐步回溫，此外，也因國際景氣能見度不佳，以致國內廠商投資趨保守，外幣放款需求減少。

北富銀表示，今年全球通膨趨緩，各國央行升息亦逐漸接近尾聲，全球商品貿易復甦、台灣內需穩定外銷回溫，預期外幣放款應可持續成長。統計去年11月外幣放款餘額月增340億元，年增逾380億元或增18％，成長主要來自DBU及海外分行，截至11月，海外分行放款成長180億元，DBU（外匯指定銀行）增加逾160億元，以電腦相關製造業為主。

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中信銀指出，2023年底資金成本及大環境未有明顯變化，外幣放款水位及動能仍相對穩健。依美聯準會12月點陣圖，多數官員預估今年將降息3碼，預期屆時對外幣動能將有所助益。

但比較市場慣用的台外幣指標利率TAIFX及TAIBOR，3個月期利率水準目前分別為5.55％與1.494％。考量即便降息後舉借不同幣別的融資成本差異仍大，若匯市沒有顯著波動吸引企業借外幣，預計今年低成本幣別仍將為企業融資主要選擇。

兆豐銀認為，外幣放款動能減緩，本國經濟體主要以出口為主，因地緣政治因素及國際景氣能見度不佳，以致國內廠商對於生產、擴廠及投資趨於保守，外幣放款需求減少。其次因2022年升息迄今，美元共升息21碼，明顯影響外幣借款意願，因新台幣放款利率較低，資金需求轉為以借入新台幣為主。

後續國內企金外幣放款需求，除觀察美金利率走勢，另須視國際景氣及終端消費需求是否提振。因應對策包括緊密維持與大企客戶關係、爭取其外幣資金需求放款、善用海外據點廣佈優勢、透過國內外分行合作、爭取台商海外投資等。