投資新顯學 新藥、醫材最受青睞

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科技集團布局生技業蔚為風潮，單幫科技業也掀起跟風，其中又以新藥、醫材領域最受青睞，精湛、振曜、台聯電、長華分別相中豪展、台生材、達亞、望隼，而光罩、正文、碩禾瞄準昱厚、北極星、亞果生醫。

日前精湛無預警宣布擬以每股42元，公開收購豪展5％～20％股權，開出2024年科技業投資生技業第一槍，備受市場關注。為避免經營權旁落，豪展董事會也決議2月23日召股東臨時會，提前改選董事，並將辦理1,200萬股的私募案「備戰」，雙方攻防戰結果即將見真章。

由於豪展臨股會挺指過戶日為1月23日，且公告提名的董事名單沒有精湛人馬，因此外界預期若精湛想進駐豪展董事會，3年後再說。

不過，為防範未然，豪展上周五（19日）已公告擬私募1,200萬股，以豪展目前資本額僅3.67億元來看，若精湛真的買到足夠的股權，大概也會被稀釋，突顯大股東捍衛經營權企圖心強烈。

豪展為全球最大體溫計品牌德國百靈的主要代工廠商，不過這兩年疫情紅利退燒衝擊，包含通路、倉庫都有庫存過高的問題，近兩年營運衰退，何以被精湛青睞？也引為話題。

另，2023年營收僅1.14億元的台聯電，相中專攻醫療塑膠模具開發及射出成型的達亞，自2021年起透過鉅額逐筆交易與標購益安生醫手中股票，台聯電已躍居達亞第一大股東，持股比達23.7％。

達亞2019年起每年獲利都由半個股本起跳，2023年前三季EPS達3.23元，由於全球前十大醫材廠有一半是達亞客戶，隨著新廠房2024年底將加入量產，其產能是舊廠的十倍大，法人看好達亞自2025年起進入爆發性成長。

新藥股中，由光罩投資的昱厚專攻鼻噴劑型，旗下有治療嗜酸性白血球嚴重氣喘、老人鼻噴流感疫苗加強劑，及鼻噴新冠肺炎免疫治療等三項新藥開發中，目前鼻噴新冠肺炎免疫治療藥在台灣的二a期臨床已完成收案，即將解盲，而印尼的二期臨床試驗也正在進行中。