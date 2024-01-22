美降息在望 利變保單重返鎂光燈

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有利資產累積的利變保單，一向是國人熱愛的理財型商品，但2023年因不敵美債與分紅保單競爭，利變型保單「失寵」，全年僅賣出2,703億元，創2013年以來的11年新低，今年預期美國降息，大型壽險多將利變型保單視為主力商品，尤其是看好美元利變型壽險買氣可望明顯回溫。

壽險業者期望今年下半年美國聯準會降息，美債殖利率不如去年，資金回流到利變型保單。此外，最新的1月美元利變保單宣告利率升破4％大關，加上新台幣、美元等責任準備金利率調升已上路，保費較便宜，多家壽險均推出新利變保單搶市。

2023年美國鷹式升息，利變保單在宣告利率調升上，難敵美元定存、美債殖利率拉升的速度，加上分紅保單重出江湖，兩大強敵環繞，致全年利變保單僅賣出2,703億元，年減597億元、18％。

近年最熱銷的利變型壽險，2014年以來年年都賣超過3,000億元，去年僅賣出2,627億元、年減16％，與最鼎盛的2018年賣出近7,000億元，大減超過4,300億元；反觀分紅保單帶動傳統保單去年賣出超過900億元佳績，年增高達87％。

利變壽險崛起前的2008年～2013年，原是利變型年金險的天下，更被視為類定存商品，最鼎盛期2010年賣逾4,000億元，但經歷幾波監管後，銷售逐年下滑，2023年更受升息後的美元高利定存吸金衝擊，利變年金險全年僅賣出76億元，一整年竟賣不到百億元，年減高達58％，應是史上新低。

壽險業者期望，今年下半年美國聯準會降息，美債殖利率不如去年，資金將慢慢回流到利變型保單。

最新的1月美元利變保單宣告利率升破4％大關，遠雄、全球人壽帶頭拉高後，最高達4.05％，加上新台幣、美元等責準利率調升已上路，保費較便宜，多家壽險均推出新利變保單搶市。

1月遠雄、凱基、宏泰等人壽皆推出新的利變型保單，顯見今年壽險公司大多將美元利變壽險與新台幣利變壽險作為主力商品。