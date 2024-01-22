普惠金融有前景 最後一哩待突破

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文／張瑞雄■AI金融科技協會理事、國立臺北商業大學前校長

普惠金融（Inclusive Financing）是指向金融服務不足的人口和企業提供貸款、儲蓄、保險和支付解決方案等金融服務，目的在為低收入群體和小型企業提供負擔得起且負責任的金融產品和服務。近年來商業模式創新和技術進步推動全球普惠金融的快速發展，但是仍存在重大差距，產業未來也面臨一些挑戰。

過去十年，普惠金融取得了長足地創新和成長，據世界銀行稱，大約17億成年人仍然沒有銀行帳戶，但其中三分之二擁有可以幫助他們獲得金融服務的手機，行動裝置和網路連線的普及推動了數位金融服務。行動金融解決方案、支付平台、數位信貸和小額保險正在迅速擴張，特別是在撒哈拉以南的非洲、亞洲部分地區和拉丁美洲。專注於普惠金融的金融科技新創公司吸引了大量資金，許多傳統金融機構也透過數位產品瞄準服務不足的市場。

政府政策與法規與時俱進

各國政府和政策制定者在認識到金融普惠政策和法規對扶貧的好處後，越來越支持普惠金融的發展，各國正在圍繞著帳戶所有權、數位支付受理和資料保護上實施改革，以促進創新，聯合國永續發展目標也推動了擴大金融服務的需求和緊迫性。

一些科技和商業模式創新將塑造未來的普惠金融，一個突出的趨勢是利用替代資料來源和方法，例如心理測量和機器學習，為沒有信用紀錄的客戶提供信貸。行動電話和交易數據將在擴大使用範圍和降低成本方面發揮重要的作用，例如印度的統一支付介面和跨地區的開放銀行措施正在幫助和促進創新。

政府支付的數位化以及透過銀行代理和郵局擴大接觸點也繼續減少了無銀行帳戶的人數，例如巴西和南非依靠國家識別系統和生物識別技術擴大了接觸點並簡化了使用流程。

為女性打造解決方案

普惠金融科技公司將與現有企業進行更多合作，以擴大其影響範圍，許多獲得營業許可的單位和類銀行正在不斷出現。發展中的金融機構繼續優先考慮女性的數位金融普惠，為女性量身定制的解決方案可以釋放出她們的創業潛力並增進家庭福利。

氣候變遷風險也使得農業保險和彈性貸款與農村人口息息相關，隨著數位信貸的擴張，替代信用評等模型的驗證仍然是避免過度負債的當務之急。總體而言，圍繞用戶體驗和後端基礎設施的技術創新對於使金融服務變得無縫、負責任且可供所有人使用也非常重要。

目前由於各國政府的支持性政策，對行動網路的基礎設施的投資，智慧型手機的普及率提高以及全球發展優先事項，普惠金融的未來前景可說是非常樂觀。然而，圍繞消費者資料保護、平台壟斷和濫用數位足跡等問題的風險將需要政策的改善，由於見面三分情，面對面的互動還是很重要，最後一哩路的挑戰將持續存在，因此即使在數位金融中，實體金融據點仍然很有用。

生態系統內的合作也很重要，銀行和非銀行參與者應該利用新技術和替代數據，提供負擔得起、方便和負責任的金融服務，以滿足全球弱勢群體的需求。