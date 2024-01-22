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2023年以來，市場對大陸疫後經濟復甦與穩房市措施的樂觀預期，逐漸轉為不確定，原先預期的中美經濟「東升西降」格局未如期展現。受到房債爆雷、消費疲弱等因素影響，2023年大陸經濟欲振乏力，拖累陸港股市表現。2024年開年至今，陸港股表現仍低迷，投資人正期盼大陸政府推出利多政策，為市場注入新動能。

截至1月19日，2024年以來，上證指數、深證成指、恒生指數分別累計下跌4.8％、7.74％、10.07％。

大陸統計局在1月12日公布2023年12月的消費者物價指數（CPI）年減0.3％，雖然比前月跌幅收窄0.2個百分點，但連續三個月負值，引起市場對陸企獲利及股價的擔憂，進一步激發對大陸政府出手救市的期望。機構預期，中國人民銀行最快在15日調降中期借貸便利（MLF）利率，以穩定經濟。但人行當日宣布MLF利率維持不變，令市場失望。

為穩定股市，外傳大陸政府近日要求機構法人不要淨賣出股票，此舉不同於以往的「國家隊入市」，並未在股市大跌時動用國有基金、金融機構大規模買入股票。但這種延遲賣壓的手段，部份券商並不看好，因為市場情緒終將決定股指走勢。

據外媒報導，大陸正考慮2024下半年發行人民幣1兆元超長期特別國債，擴大財政刺激力道，支持糧食、能源、供應鏈安全、新型城鎮化等項目。這將是自1998年亞洲金融風暴以來，大陸第四次發行特別國債。儘管該方案仍在討論階段，但若能成功實施，將有助於進一步推動經濟復甦。

整體而言，陸港股市目前面臨著許多壓力，但市場對官方推出救市政策的期盼強烈。投資人應保持關注，密切關注政策變化。