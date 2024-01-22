大環境差 日企破產創八年高

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2023年日本企業資金危機概況

日本經濟在疫情過後復甦緩慢，加上勞工短缺及通膨造成的成本高漲，企業一家接著一家破產。去年企業破產案件量增加33.3％至8,497件，不僅是八年來最高案件量，也創下泡沫經濟瓦解以來最大增幅。此外，無法自行償債的「殭屍企業」多達25.1萬家，是2011年日本大地震以來的最高數字，等於日本每六家企業就有一家無法自行償債。

東京商工研究的調查指出，去年日本殭屍企業暴增的原因除勞工短缺及通膨造成各項成本飆漲外，日本銀行業在疫情期間提供的低利貸款大多自去年開始還款，也讓許多企業陷入資金危機。

日經亞洲引述日本帝國數據銀行的資料報導，2022年日本共有6,376家企業聲請破產，2023年數量增加超過2,000家，正一步步逼近2015年創下的8,517家紀錄。截至2023年為止，日本企業破產案件量已連續二年增加。

這些聲請破產的企業在去年負債總額共2.38兆日圓（約161億美元），較前年增加0.2％，是連續兩年殭屍企業負債總額超過2兆日圓。

在去年聲請破產的日企當中，負債金額100億日圓以上的企業共有18家，多於前年的14家。這些大型企業包括Panasonic液晶面板子公司Panasonic LCD及日本酒店經營商Unizo控股公司。

然而，不景氣環境下首當其衝的依舊是中小企業。在去年聲請破產的日企中，負債金額不到5,000萬日圓的中小企業逾5,000家，占整體數量比重將近60％。

去年日本七大產業的企業破產案件量全面增加，是15年來首例，其中又以服務業破產案件量最多，在去年達到2,099件，較前年增加31.1％。零售業破產案件量也在去年增加47.7％至1,783件，是增幅最大的產業，主要是因為去年有768家餐廳破產，數量較前年暴增70％。

帝國數據銀行資料顯示，去年因大環境不景氣而走上破產一途的企業數量較前年增加30％以上，是2000年以來首例。

東京商工研究預期日本企業對低利貸款的還款金額將在今年4月達到高峰，今年日本企業破產案件量恐怕超過1萬件。