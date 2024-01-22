華爾街新肥貓？大摩前CEO戈爾曼 薪酬飆17％

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2023年全球前20大銀行裁員逾6萬人，為2008年金融危機以來最慘一年，而且至少一半被裁人員來自華爾街。其中摩根士丹利裁員約4,800人為華爾街第四高，但正當大家慘兮兮的時候，其執行長戈爾曼（James Gorman）薪酬卻仍大漲17％。

根據摩根士丹利19日向主管機關申報資料顯示，戈爾曼在2023年的薪酬高達3,700萬美元（逾11.6億台幣），較2022年的3,150萬美元大幅增加17％。

戈爾曼為目前華爾街已公布相關資料的主要銀行執行長裡薪酬最高。排在戈爾曼之後的是摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）的3,600萬美元。

2023年是戈爾曼掌舵最後一年，除了150萬美元基本薪資外，還獲得略低於900萬美元現金獎金，其餘約四分之三績效獎金將在三年內，以股票和延期支付薪酬等方式取得。戈爾曼於元旦成為執行董事長，執行長職務由皮克（Ted Pick）接掌。

華爾街高層常被外界詬病為坐享高薪的「肥貓」，因為就算景氣再差和大裁員，都不會影響到他們極豐厚的薪酬待遇。

但摩根士丹利董事會的薪酬委員會在報告中指出，戈爾曼能獲得如此高薪酬，是因為他擔任執行長14年內一直有傑出表現，包括在執行力上做出典範，並展示出帶領銀行轉型的領導力。

戈爾曼任內讓摩根士丹利轉型為以財富管理為帶動業績成長的主要動能，並因此獲得讚譽。尤其成功完成了持續多年的執行長更替規劃流程。更重要是，即使2023年金融市場和宏觀環境充滿挑戰，但戈爾曼仍讓股東報酬率達14％。

戈爾曼任內讓摩根士丹利市值從400億美元，成長至目前約1,530億美元。