相中豐富鋰礦資源 韓電池商 擬赴智利設廠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

智利豐富的鋰礦資源吸引韓國電池製造商的注意，後者考慮在當地設立電池加工廠。智利投資局（InvestChile）執行董事弗洛雷斯（Karla Flores）證實，已與多家韓國企業代表開會討論此事。

弗洛雷斯表示，韓國公司有意協助智利將大量的半加工鋰轉換為磷酸鐵（iron phosphate）等鋰電池重要材料，其中一部分可能輸出至美國市場。

弗洛雷斯指出：「韓國在智利的鋰工廠項目，也有可能出口電池負極（cathode）到美國市場。」

智利擁有全球最大鋰資源儲備，該國一直積極利用此優勢進一步發展價值鏈。弗洛雷斯透露，對於智利表達投資興趣的韓國公司，包括浦項鋼鐵（POSCO）、SK集團與LG集團。

浦項鋼鐵與LG集團旗下石化部門樂金化學（LG Chem）皆表示，他們正在評估包括智利在內的各地區投資選項。SK集團電池部門SK On指出，他們正密切關注智利。這三家企業皆表示尚未做出最終決定。

韓國企業在智利加工製造的鋰，可能符合美國鼓勵潔淨能源供應鏈多元化的獎勵資格。弗洛雷斯表示，智利與美國本來就有簽訂自由貿易協定，雙方已就增值產品是否符合規定進行外交層級談判，如今朝正面方向前進。

去年舉辦的投資說明會，約有97家企業表達對於智利鋰產業（包括上游與加工）的投資興趣。智利打算在公私合作的模式下，開放新的生產區域。

智利去年允許中國公司以優惠價格購買智利化工礦業（SQM）生產的碳酸鋰（lithium carbonate），用於後者在智利北部興建的工廠。SQM為全球第二大鋰生產商。全球最大鋰礦商雅保（Albemarle）本季部分鋰產量也可套用類似交易，這引起韓國企業的高度興趣。